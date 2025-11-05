Werbung

Manch einer hat für die neue Switch-2-Konsole (Test) vom japanischen Hersteller Nintendo keine gute Prognose für die ausgelieferten Einheiten vorausgesagt, doch die nun veröffentlichten Zahlen von Nintendo sprechen da eine ganz andere Sprache. So konnte Nintendo bis zum 30. September 2025 - also bis zum Ende des zweiten Quartals des Fiskaljahres 2026 als Stichpunkt - weltweit mehr als 10 Millionen Switch-2-Konsolen ausliefern. Wenn man bedenkt, dass die Switch 2 vor genau fünf Monaten veröffentlicht wurde, ist diese Zahl demnach nicht als wenig zu bezeichnen.

Im Detail nennt Nintendo eine Auslieferung von 10,36 Millionen Switch-2-Konsolen und sogar 20,61 Millionen Einheiten für Switch-2-Software. Zum interessanten Vergleich: Die Wii-U-Konsole verkaufte sich dagegen insgesamt und weltweit mit lediglich 13,56 Millionen Einheiten (Stand: 31. März 2023) ziemlich schlecht. Selbst die erste Switch-Konsole aus dem Jahr 2017 brauchte für die Zielmarke von 10 Millionen Einheiten zirka neun Monate und schaffte es bis heute (Stand: 30. September 2025) auf beeindruckende 154 Millionen Einheiten.

Und auch wenn die Switch 2 nicht in allen Bereichen vollends punkten kann, geht Nintendo selbst davon aus, dass bis zum Ende des Fiskaljahres 2026 rund 19 Millionen Einheiten ausgliefert sein werden. Dies ist eine durchaus realistische Prognose seitens des Unternehmens. Den Umsatz konnte Nintendo im ersten Halbjahr auf 1,1 Billionen Yen steigern, was umgerechnet zirka 6,2 Milliarden Euro und um 110 Prozent höher als im Vorjahr entspricht. Beim wichtigen Gewinn geht Nintendo bis zum 31. März 2026 von 370 Milliarden Yen (fast 2 Milliarden Euro) aus.

Doch ein wichtiger Punkt für die anhaltende Popularität der Switch 2 sind weitere Exklusivtitel, die bis auf Mario Kart World als Launch-Titel und Donkey Kong Bananza bisher eher wenig vertreten sind. Am 20. November geht Kirby Air Riders an den Start. Zu diesem Spiel hatte Nintendo eine eigenständige Direct abgehalten. Für den 4. Dezember ist der Startschuss für Metroid Prime 4: Beyond eingeplant. Und bereits morgen wird der Startschuss für Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung fallen.