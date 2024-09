Werbung

Bereits auf der Computex stellte MSI die Claw 8 AI+, den Nachfolger der Claw, aus. Die erste Claw ist noch mit einem Meteor-Lake-Prozessor ausgestattet, konnte sich in der Leistung in unserem Test aber nicht wirklich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Zum Start war vor allem der hohe Preis ein großer Kritikpunkt. Inzwischen ist die Claw mit Core Ultra 7 155H für 749 Euro zu bekommen, was noch immer zu viel ist. Das kleinere Modell kostet aktuell 480 Euro.

Pünktlich zum Marktstart von Lunar Lake – die ersten Notebooks sollen ab dem 24. September erhältlich sein – verkündet MSI, dass die Claw 8 AI+ mit Lunar-Lake-Prozessor zum Jahresanfang 2025 erhältlich sein werde.

MSI will sich bei der Entwicklung der Claw 8 AI+ am Feedback der Nutzer orientiert haben – hoffentlich bezieht dies die Software mit ein, die ebenfalls einer unserer Kritikpunkte war. Offenbar versieht MSI die Claw 8 AI+ mit einem zweiten Thunderbolt-4-Anschluss, optimierte Bumper-Tasten, einem leistungsstärkeren Akku und einem neuen Ladegerät. Zur CES Anfang Januar dürften wir mehr wissen.