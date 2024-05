Werbung

Viel ist zu Microsofts nächster Xbox-Konsole noch nicht bekannt. Über Design und Hardware lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Mutmaßungen anstellen. Allerdings will ein Leak zumindest einen Hinweis auf die Neuausrichtung der Xbox-Konsole geben. Die Informationen stammen dabei von einem mittlerweile wieder deaktivierten Beitrag auf X, den der Journalist Jez Corden von Windows Central verfasste. Dieser gilt für gewöhnlich als gut informiert.

Im Original verkündete Corden: "The next Xbox has a heavy Windows slant and will be a reference device for manufacturers making devices like the Asus ROG Ally most likely. Like Surface Pro 11 is a reference device for AI PCs."

Demzufolge plant Microsoft ein auf Windows fokussiertes Xbox-Referenzdesign. Andere Hersteller können dann anhand dieser Referenz ihre eigenen Konsolen produzieren. Zur Veranschaulichung des Prinzips zieht Corden eine Parallele zu den vor wenigen Tagen vorgestellten KI-PCs, wobei das Surface Pro auch dort als Ausgangsreferenz fungiert.

Zudem bestätigte Corden ebenfalls einen weiteren Leak, der noch weiter ins Detail ging. So soll Microsoft bereits Gespräche mit Herstellern führen, die eigene Versionen der nächsten Xbox bauen sollen.

Dass sein Beitrag so schnell wieder verschwunden ist, lässt dabei zwei Deutungsrichtungen zu: Entweder treffen die Informationen nicht zu, oder Corden verriet im Vorfeld bereits zu viel. So oder so sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen. Zwar kündigte Microsoft bereits an, mit der nächsten Xbox den größten Entwicklungsschritt in der Geschichte der Konsole machen zu wollen, wohin diese Entwicklung aber geht, behielt der Konzern für sich.

Immerhin wäre das Szenario strategisch denkbar. Denn den unliebsamen und kostspieligen Bau von eigener Hardware könnte der Konzern so auf andere Marktteilnehmer abwälzen. Gleichzeitig ist auch eine stärkere Verzahnung von Windows und Xbox eine logische Fortsetzung der bisher getätigten Bemühungen.