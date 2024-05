Werbung

Auch wenn der ASUS ROG Ally (Test) als erster ernstzunehmender Konkurrent zum Steam Deck nicht ganz an die Einfachheit und damit Zugänglichkeit des Gaming der SteamOS-Konsole heranreicht, so darf er dennoch als bisher bester Versuch gelten – vor allem im Hinblick auf den Preis.

Für den 2. Juni hat ASUS Neuigkeiten rund um den Ally-Handheld angekündigt. Neben einem direkten Nachfolger wird es offenbar eine verbesserte Variante des aktuellen Modells geben. Diese wird laut The Verge auf den Namen ROG Ally X hören. Sie wird den gleichen Prozessor wie das aktuelle Modell verwenden – den AMD Z1 Extreme. Auch das Display wird mit 7 Zoll, einer 1080p-Auflösung und bis zu 120 Hz identisch sein.

Die größte Änderung wird es laut ASUS SVP Shawn Yen beim Akku geben. Dieser soll keine um 30 bis 40 % höhere Kapazität aufweisen (aktuell sind es 40 Wh), sondern die Akkukapazität soll deutlich größer (als diese 30 bis 40 %) ausfallen. Eine längere Batterielaufzeit ist laut ASUS eine der größten Kritikpunkte von Käufern der aktuellen Ally-Variante.

Daneben wünschen sich viele offenbar eine höhere GPU-Leistung, was ASUS in diesem Fall über mehr Arbeitsspeicher adressieren könnte. Aktuell kann der ROG-Ally-Handheld mit 16 GB LPDDR5X geordert werden. Ein Update auf 32 GB ist also mehr als wahrscheinlich. Ebenso deutet The Verge an, dass der ROG Ally X nicht mehr nur mit einer M.2-2230-SSD bestückt ist, sondern auch die deutlich größeren M.2-2280-Module aufnimmt.

Das Mainboard der Konsole soll komplett überarbeitet worden sein. In diesem Zuge versetzt man auch den SD-Kartenleser, der in der ersten Version offenbar problematisch platziert war, deutlich zu warm wurde und so ausfallen konnte – inklusive Datenverlust der auf der SD-Speicherkarte befindlich Daten.

Hinsichtlich der Reparierbarkeit soll der ROG-Ally-X-Handheld deutlich einfacher gestaltet sein. Dies inkludiert auch die Controller-Module, sprich D-Pad, Joysticks und Triggers, die zudem in ihrer Position leicht verändert wurden.

Aktuell ist der ROG-Ally-Handheld mit Ryzen Z1 für 399 Euro erhältlich, die Variante mit Z1 Extreme kostet 569 Euro. Der ROG Ally X soll etwas teurer werden. Wie teuer genau, dazu macht ASUS noch keine Angaben. Am 2. Juni soll es dazu weitere Informationen sowie einen ROG Ally 2, zu dem dann mehr zu hören sein wird.