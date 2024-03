Werbung

Die Gerüchte um Microsoft wollen in diesem Jahr nicht abreißen. Im Februar wurde zunächst über die Zukunft der Gaming-Sparte um Xbox spekuliert. Schließlich äußerte sich Microsoft in einem eigenen Business Update zu den Gerüchten und entkräftete diese zum Teil. Damals wurde bekannt gegeben, dass man die Exklusivität einiger Titel aufheben und diese auf Konkurrenzprodukten veröffentlichen wird. Bei den neuen Spekulationen geht es nun um einen Handheld.

Vermutungen, dass Microsoft eine eigene Handheld-Konsole produzieren will gibt es schon länger. Nachdem andere Hersteller wie Valve und ROG mit ihren jeweiligen Konsolen durchaus erfolgreich sind, liegt es nahe, dass auch andere Branchengrößen etwas von dem Hype um die tragbaren Geräte abhaben wollen. Xbox Insider Jez Corden äußert nun in seinem Podcast nicht nur, dass noch an einem Microsoft-Handheld gearbeitet wird, er geht sogar so weit zu behaupten, dass es bereits Prototypen gibt, die sich im Test befinden.

Im Podcast spricht Corden allerdings auch direkt an, dass das Vorhandensein eines solchen Prototypen nicht zwingend die Markteinführung bedeutet. Vielleicht zeigen die Tests auch, dass sich die Massenproduktion nicht lohnt. Ebenso betont er aber auch, dass es sich nicht um ein Cloud-Gerät handelt. Der Prototyp ist also weniger mit dem Ansatz, den Playstation mit ihrem portablen Gerät verfolgt, vergleichbar. Vielmehr setzt man auf ein komplett eigenständiges Gerät, das den vorherigen Kauf einer Xbox Series X/S Konsole nicht zwingend voraussetzt.

Sollten die Gerüchte sich bewahrheiten und Xbox sich entschließen, ihren Handheld wirklich zu veröffentlichen, würde dieser wahrscheinlich in direkte Konkurrenz zum ROG Ally und dem Steam Deck treten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Markt in Zukunft mehr hin zu den mobilen Varianten und weg von den Stationären Konsolen entwickeln wird, oder ob dies nur ein vorübergehender Trend ist.