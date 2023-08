Werbung

Im März 2017 ging Nintendos Handheld-Konsole Switch in den Verkauf. Auch nach mittlerweile mehr als sechs Jahren zeigt sich im nun veröffentlichten Geschäftsbericht von Nintendo, wie erfolgreich die Konsole nachwievor ist.

Trotz zuletzt leicht sinkender Zahlen im Verkauf, steht die Konsole kurz davor, die Marke von 130 Millionen Verkäufen zu knacken. Damit rangiert sie aktuell auf Platz drei der erfolgreichsten Spielekonsolen aller Zeiten. Vor ihr liegen nur noch Nintendos DS auf Platz zwei und Sonys Playstation 2 auf dem Top-Rang. Das macht die Switch immerhin zur erfolgreichsten Handheld-Konsole aller Zeiten.

Was die angebotenen Spiele betrifft, können sich auch hier die Verkaufszahlen sehen lassen. Insgesamt rund 1,1 Milliarden einzelne Spiele hat Nintendo bisher für seine Konsole verkauft. Am besten lief hier Mario Kart 8 mit 55 Millionen Verkäufen. Konkurrenz für das Rennspiel könnte das neueste Zelda werden. Auch wenn The Legend Zelda: Tears of the Kingdom erst vor drei Monaten erschien, konnte der Titel von Beginn an mit exzellenten Verkaufszahlen aufwarten. Alleine bis Ende Juni konnte sich das Spiel laut Geschäftsbericht sage und schreibe 18,5 Millionen mal verkaufen. Damit findet es sich nach nur drei Monaten auf dem neunten Platz der meistverkauften Switch-Titel wieder.