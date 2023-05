Werbung

Am 12. Mai ist Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch erschienen. Dass das Spiel ein finanzieller Erfolg für Nintendo wird, war abzusehen. Wie sich jetzt zeigt, wird der Titel jedoch wohl noch weitaus erfolgreicher, als angenommen.

In den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung konnte der insgesamt zwanzigste Teil der Reihe bereits Titel wie The Legend of Zelda: The Wind Waker hinter sich lassen. Letzterer hat sich seit seinem Erscheinen 2003 insgesamt weniger oft verkauft, als der neueste Teil in nur drei Tagen. Sogar der diesjährige Erfolgstitel Hogwarts Legacy verkaufte sich im selben Zeitraum schlechter. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass sich diese Aussagen nur auf die Zahlen physischer Verkäufe beziehen, da Nintendo keine Zahlen zu digitalen Käufen herausgibt.

Die Zelda-Reihe um ihren Helden Link zählt bereits seit dem ersten Teil, der 1986 für das NES (Nintendo Entertainment System) erschien, zu den erfolgreichsten Spielen des Konzerns. Der Erfolg von Tears of the Kingdom zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen. Auch Fans und Kritiker sind gleichermaßen begeistert von dem Spiel. Auf Open Critic ist es das am besten bewertete Spiel aller Zeiten und auf Metacritic findet es sich unter den Top 5.

