Aktuell scheinen Handheld-Konsolen ihr Comeback zu feiern. Während Nintendos Platzhirsch Switch sich seit Jahren behaupten kann, werden mittlerweile auch immer mehr Konkurrenzprodukte gekauft. Ganz vorne dabei ist natürlich Valves Steam Deck (zum Test), aber auch ASUS ROG Ally (zum Test) oder Ayaneo 2S (zum Test) bietet eine mobile Konsole. Nun will scheinbar ein weiterer Anbieter eine tragbare Konsole auf den Markt bringen. Lenovo wird Gerüchten zu Folge einen Windows-basierten Handheld namens Legion Go veröffentlichen.

Windowscentral hat die bisherigen Informationen zusammengestellt.

Genau wie das Steam Deck und ASUS ROG Ally wird Lenovos Legion Go mit einem AMD Phoenix-Prozessor und einem 8-Zoll-Display ausgestattet sein.

Das Design könnte sich an dem durchgesickerten Lenovo Legion Play Android-Gerät orientieren, das nie allgemein verfügbar war.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf den Zeitpunkt einer offiziellen Ankündigung oder ein Startfenster.

Auf dem Gerät soll Windows 11 laufen, um maximale Kompatibilität mit PC-Spielen zu gewährleisten.

Auch wenn die Details noch spärlich sind, wissen wir, dass er mit AMDs neuen Phoenix-Prozessoren ausgestattet sein wird, die der Chip-Hersteller als ultradünn und auf Spiele, KI und Grafik für Ultrabooks ausgerichtet beschreibt - und die in unseren ersten Tests durchaus ihr Potenzial zeigen konnte. Die Tatsache, dass das Legion Go mit Ryzen-Chips ausgestattet sein wird, garantiert, dass es sich um ein Windows-PC-Gaming-Handheld handelt, das Teil der beliebten Gaming-Marke "Legion" von Lenovo ist.

Wo das Legion Go den Konkurrenten ASUS ROG Ally laut WIndowscentral übertreffen könnte, ist die Software. Auf dem Handheld von ASUS hapert es manchmal an der Reaktionsgeschwindigkeit der Overlays und die Steuerung von Armory Crate und MyASUS-App sind etwas kompliziert. Laut dem Artikel bereitet sich Microsoft auch darauf vor, OEMs, die diese neue Gerätekategorie erforschen, mehr Unterstützung zu bieten. Es ist also möglich, dass man hier bereits mit Lenovo zusammenarbeitet. Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann und wo das Legion Go verfügbar sein wird. Möglicherweise werden andere Hersteller bis zum Release ihre eigenen Handhelds präsentieren, um ebenfalls in den wachsenden Markt einzusteigen.