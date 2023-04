Werbung

Gaming-Handhelds erfreuen sich derzeit wieder großer Beliebtheit. Vorreiter der jüngsten Zeit waren hier sicherlich die Nintendo Switch, welche kürzlich in einer neuen Design-Variante angekündigt wurde, aber auch Valves Steam Deck mit dem sich einige Steam-Spiele bequem vom Sofa aus und auch von unterwegs spielen lassen. In diesen Tagen sprang schließlich auch ASUS auf den Zug auf und machte aus einem vermeintlichen Aprilscherz Realität, indem man mit der ROG ALLY seine erste Mobilkonsole mit ähnlichem Konzept, aber deutlich leistungsstärkerer Hardware ankündigte.

Gerüchten zufolge, konnte es demnächst auch von Sony einen neuen Handheld geben und das obwohl die Erfahrungen damit in der Vergangenheit nicht gerade rosig waren. Die PlayStation Vita war ein großer Flop. Wie das Spielemagazin Insider Gaming berichtet, sollen die Japaner unter dem Codenamen „Q Lite“ an einem Handheldgerät arbeiten, das noch vor dem für Ende des Jahres erwarteten Marktstart der PlayStation 5 Pro auf den Markt kommen könnte.

Das Konzept sieht einen 8 Zoll großen Toch-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung und 60 Hz vor, an dem sich wie bei der Nintendo Switch links und rechts die eigentlichen Controller befinden. Hier gibt es die klassischen PlayStation-Elemente mit adaptiven Triggern, Steuerkreuzen und einigen Zusatztasten. Weiterhin sind ein Lautsprecher und eine Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern integriert.

Anders als bei der Konkurrenz berechnet der Handheld die Spiele jedoch nicht lokal oder greift auf Cloud-Streaming zurück, sondern nutzt die PlayStation 5 per Remote-Play als Basis. Damit werden die eigentlichen Spielinhalte an der Konsole gestreamt und über das Netzwerk an den Handheld übertragen. Wer gehofft hat, PlayStation-5-Spiele künftig in Bus oder Bahn zocken zu können, wird somit enttäuscht werden. Ähnlich macht dies im Übrigen Logitech mit seinem G-Series Cloud-Gaming-Handheld, welcher mit seiner Android-Basis für Xbox Game Pass oder GeForce Now genutzt werden kann.

Dafür dürfte dann der Anschaffungspreis vergleichsweise günstig ausfallen, wenngleich die Quelle hierzu keinerlei nähere Angaben macht. Der Handheld soll noch vor der PlayStation 5 Pro auf den Markt kommen und dürfte so gegen Ende des Jahres oder Anfang 2024 erscheinen. Derzeit soll die letzte Phase der Qualitätssicherung angelaufen sein, womit die Produktion schon bald starten dürfte.