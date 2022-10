Werbung

Auch der kalifornische Hersteller Razer steigt in den Gaming-Handheld-Markt ein und hat jetzt mit dem Razer Edge seine Mobile-Konsole offiziell vorgestellt. Das Android-Tablet mit zwei Controllern kostet mit WiFi rund 400 US-Dollar. Wer unterwegs hingegen auch eine 5G-Konnektiviät benötigt, muss sich noch etwas gedulden. Bislang nannte das Unternehmen noch keine Preise für das in Zusammenarbeit mit Verizon angebotene Handheld Razer Edge 5G.

Im Inneren befinden sich ein Snapdragon G3x Gen 1 von Qualcomm sowie 8 GB an Arbeitsspeicher. Beide Varianten nutzen einen 6,8 großen AMOLED-Screen mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Der interne Speicher ist mit 128 GB angegeben. Zudem lässt sich dieser mit Hilfe einer MicroSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern. Die Maße des Razer-Handhelds belaufen sich auf 260 x 85 x 11 mm. Razers neues Handheld erreicht inklusive Controller ein Gesamtgewicht von 401 g. Ohne wiegt das Tablet 264 g.

Eine Frontkamera ist ebenfalls mit an Bord. Der Akku lässt sich via USB-C laden und besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh. Neben Bluetooth 5.2 kann eine Klinkenbuchse, die sich am Controller befindet, für die Verbindung mit Kopfhörern verwendet werden.

Als Betriebssystem nutzt Razer Android in der Version 12. Dadurch lassen sich Android-Games lokal ausführen. Zusätzlich stehen per Cloud sowohl NVIDIAs GeForce Now als auch das Xbox Cloud Gaming zur Verfügung.