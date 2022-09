Retro-Konsole: Sega kündigt Mega Drive Mini 2 an

Retro-Konsolen im Mini-Format feierten bei der Veröffentlichung des NES Minis von Nintendo ihren großen Durchbruch. Die Miniaturausgabe der erstmals im Jahr 1986 veröffentlichten Konsole war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und die Preise auf dem Sekundärmarkt explodierten. Das Gleiche galt für die verkleinerte Neuauflage des Super Nintendos. Dies weckte natürlich auch das Interesse von anderen Herstellern. So war es nicht weiter verwunderlich, dass auch Sony, Sega oder Atari entsprechende Mini-Konsolen auf den Markt brachten.

Jetzt hat Sega sogar einen Nachfolger seines Mega Drive Mini der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Retro-Konsole verfügt mit über 50 Titeln nicht nur über mehr Spiele als der Vorgänger, zusätzlich lassen sich auch MEGA-CD-Titel mit dem neuen Mini nutzen. Die Maße des Nachfolgers belaufen sich laut Amazon-Produktseite bei einem Gewicht von 530 g auf 16,5 x 13,1 x 8,6 cm.

Neben der Konsole selbst sind ein Controller sowie ein HDMI- und ein USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Der Verkaufspreis liegt momentan bei rund 110 Euro. Aktuell ist der Sega Mega Drive Mini 2 Besteller in der Rubrik Zubehör für PC bei Amazon und bereits ausverkauft. Somit ist es nicht mehr möglich, die Retro-Konsole vorzubestellen. Wann der Mini 2 wieder verfügbar ist, bleibt abzuwarten. Der offizielle Veröffentlichungstermin ist mit dem 27. Oktober 2022 angegeben.

Wer sich noch etwas gedulden kann, sollte definitiv warten. Ähnlich wie beim NES, bzw. SNES Mini dürften die Preise bei einer entsprechenden Verfügbarkeit relativ schnell fallen. Nachdem die erste Welle der Nintendo-Konsolen ausverkauft war, stiegen die Preise bei eBay und Co. auf über 300 Euro an. Mittlerweile ist der Nintendo Classic Mini für unter 100 Euro zu bekommen. Sony verramschte seine PlayStation Classic sogar, da diese keine Abnehmer fand. Was jedoch der schlechten Umsetzung seitens des Herstellers geschuldet war.

Folgende Spiele sind beim Mega Drive Mini 2 standardmäßig vorinstalliert: