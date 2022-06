Downgrade: SSD des Steam Deck kann auch mit nur PCIe Gen3 x2 angebunden sein

Allem Anschein nach hat VALVE eine Änderung der technischen Daten für das Steam Deck vorgenommen. Diese Änderung betrifft die SSD. In den vergangenen Tagen wurde viel über die SSD des Steam Decks gesprochen, denn theoretisch ist es möglich die M.2-SSD zu tauschen, allerdings wird dies vom Hersteller nicht empfohlen, da die SSDs über eine höhere Leistungsaufnahme verfügen können.

Im Auslieferungszustand wird das Steam Deck mit einer 256 oder 512 GB großen SSD versehen, die mittels PCI-Express 3.0 und vier Lanes angebunden ist – zumindest war dies bisher der Fall. Nun aber findet sich in der englischen Beschreibung der technischen Details der Hinweis, dass die Anbindung durchaus auch über nur zwei Lanes erfolgen kann:

"256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 or PCIe Gen 3 x2*)

512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 or PCIe Gen 3 x2*)

*Some 256GB and 512GB models ship with a PCIe Gen 3 x2 SSD. In our testing, we did not see any impact to gaming performance between x2 and x4."

Laut dem Internet-Archive wurde diese Änderung bereits am 28. Mai vorgenommen. Uns ist sie bisher aber nicht aufgefallen – und vielen Käufern und Interessenten sicherlich auch nicht. Zudem findet sich der Hinweis in der deutschen Beschreibung der technischen Details nicht.

Laut VALVE soll es durch die Anbindung keinerlei Änderungen in der Gaming-Leistung geben. Allerdings ist eine Halbierung der Anbindung im Falle von PCI-Express 3.0 schon signifikant und kann schnelle SSDs limitieren.

Wie gesagt, neu sind die Änderungen in den Spezifikationen nicht, aber scheinbar hat sich VALVE noch nicht genötigt gesehen diese auch in den technischen Details der deutschen Seite aufzuführen. Interessant wäre es nun zu wissen, ob Besitzer hierzulande schon mit einer Version mit nur zwei Lanes beliefert wurden.

Danke an kaiser für den Hinweis!