Nintendo Switch: Neues Update bringt Ordnerfunktion

Nintendo hat am Dienstag ein neues Firmware-Update für seine Switch-Konsole ausgerollt und macht damit den nächsten großen Sprung auf Version 14.0. Während die letzten Systemupdates kaum Veränderungen mit sich brachten und die Software der Nintendo Switch selbst fünf Jahre nach dem Release der Konsole vergleichsweise unverändert blieb, gibt es nun wieder eine größere und vor allem von der Community längst gewünschte Funktion.

So lassen sich die installierten Spiele und Anwendungen ab sofort filtern, sortieren und in Ordnern eingruppieren, was für eine deutlich bessere Übersicht auf dem Homescreen sorgen soll. Laut Nintendo können dabei maximal 100 Gruppen angelegt werden, die dann jeweils bis zu 200 Titel enthalten können. Wer will, kann seine Spiele somit nach Genres, Entwicklern oder Vollversionen und Demos filtern. Außerdem kann nun standardmäßig nach Spielzeit, Titel und Publisher sortiert werden. Auf Wunsch können sogar nur heruntergeladene Software-Titel, welche ohne eingelegte Spielkarte gespielt werden können, ausgeblendet werden. Bislang zeigte die Nintendo Switch das Spiel mit eingelegter Software-Karte ganz vorne an und sortierte danach nach dem letzten Spielstart oder dem Alphabet.

Das neue Update auf Version 14.0 soll außerdem die Audio-Steuerung für Bluetooth-Geräte verbessern. Unter anderem wurde die maximale Lautstärke für bestimmte Bluetooth-Kopfhörer erhöht und deren Regelung erfolgt ab sofort direkt über die Kopfhörer oder die Konsole. Die Bluetooth-Geräte müssen hierfür jedoch AVRCP-Profile unterstützen.

Das neue Systemupdate für die Nintendo Switch steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit und wird automatisch heruntergeladen und installiert, sofern die Hybrid-Konsole mit dem Internet verbunden ist. Alternativ kann der Update-Prozess in den Systemeinstellungen händisch angeworfen werden. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.