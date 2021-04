Switch Pro: Update 12.0 mit Hinweisen auf eine Switch Pro

Erst vor wenigen Tagen rollte Nintendo das Firmware-Update auf die Version 12.0 für seine Switch-Konsolen aus. Wie wir bereits feststellten, halten sich die tatsächlichen Neuerungen allerdings in Grenzen. Während bei früheren Versionssprüngen stets große Änderungen vorgenommen wurden, enthielt Version 12.0 lediglich Fehlerverbesserungen.

Doch nun gelang es dem Twitter-Nutzer OatmealDome Code-Sequenzen in dem Update zu entziffern, die ein möglicher Hinweis auf die Switch Pro sein könnten. So fand der Twitter-User unter anderem die Bezeichnung "CrdA2", welche für "Cradle for Aula" steht. Aula taucht immer wieder in Bezug auf die neue Switch-Konsole auf und gilt als Codename dieser.

Darüber hinaus findet sich eine Code-Sequenz in der von Nintendo offenbar eine Einstellung hinzugefügt wurde. Dem Text "4kdp_preferred_over_usb30" zu urteilen, könnte es sich durchaus um eine Funktion für die kommende Switch Pro handeln. Dabei würde das Feature die Ausgabe in 4K via DisplayPort Alt Mode per USB-Typ-C aktivieren. Die aktuelle Switch schafft jedoch maximal eine Ausgabe von Full-HD, was auf eine Vorbereitung im Zuge der Einführung der Switch Pro schließen lässt. Dies würde sich auch mit früheren Gerüchten decken, in denen immer wieder von einer 4K-Ausgabe im Dockmodus gesprochen würde.

Trotz der vielen "Enthüllungen" schweigt Nintendo weiter eisern und gibt weder einen Hinweis auf die Ausstattung, noch auf einen möglichen Release-Termin der Switch-Pro. Dennoch legen die zunehmenden Entdeckungen eine baldige Ankündigung nahe.