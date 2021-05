PlayStation 5: Nachfrage wohl bis 2022 höher als das Angebot

Auch im Mai 2021 fehlt von Sonys PlayStation 5 im Einzelhandel jegliche Spur. Weit und breit ist die Next-Gen-Konsole ausverkauft. Die im März angekündigten 15.000 Konsolen schienen lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein und waren in kürzester Zeit restlos ausverkauft. Aktuell ist unklar, ob besagte Anzahl auch tatsächlich geliefert wurde. Aufgrund der immensen Nachfrage ist es jedoch keineswegs unwahrscheinlich, dass auch solch eine große Stückzahl innerhalb weniger Minuten bei Amazon über die digitale Ladentheke geht. Wer derzeit noch auf der Suche nach einer Konsole ist und keine Resellerpreise bezahlen möchte, schaut aktuell in die Röhre.

Wie sich jetzt einem internen Briefing von Sony entnehmen lässt, rechnet das Unternehmen damit das starke Interesse in diesem sowie im nächsten Jahr nicht befriedigen zu können. Laut der Japan Times liest sich der Wortlaut des Sony Chief Financial Officers Hiroki Totoki frei übersetzt wie folgt "Ich glaube nicht, dass die Nachfrage in diesem Jahr zurückgehen wird. Selbst wenn wir für 2022 mehr Einheiten der PlayStation 5 herstellen, wären die produzierten Kapazitäten nicht in der Lage, die Nachfrage zu bewältigen." Sony sieht also bis auf weiteres keine Besserung der Lage.

Hauptgrund ist auch bei der Produktion der PlayStation 5 die schlechte Verfügbarkeit von Halbleitermaterialien. Solange sich die Lieferkette nicht wieder normalisiert hat, werden keine hohen Stückzahlen der Sony-Konsole im Einzelhandel verfügbar sein. Mat Piscatella, Executive Director und Berater für Videospiele bei der NPD Group, geht davon aus, dass die Halbleiter-Krise noch mindestens bis zum dritten Quartal 2021 anhalten wird. Möglich wäre sogar, dass sich diese bis ins nächste Jahr ziehen wird. Bis dann alle Bestellungen der Hersteller erfüllt sind, wird es wiederum einige Zeit dauern. Endkunden können sich also auf eine durchweg schlechte Verfügbarbarkeit von Telekommunikationsgeräten bis hin zu Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräten einstellen.