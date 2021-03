Amazon soll 15.000 PS5-Konsolen erhalten haben

Auch weiterhin hält sich die Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsolen in Grenzen. Zwar haben in den vergangenen Wochen Einzelhändler wie Media Markt und Saturn eine kleine Stückzahl der PlayStation 5 angeboten, jedoch ist die Konsole mittlerweile wieder restlos ausverkauft. Jetzt scheint es jedoch Hoffnung in Form von Amazon zu geben. Laut Aussagen des deutschen Twitter-Users PS: Let’s Play soll Amazon heute eine Lieferung von 15.000 PS5-Konsolen erhalten haben. Wie hoch die Stückzahlen bei der Disk-Variante beziehungsweise bei der Digital-Version sind ist nicht bekannt. Ebenfalls bleibt abzuwarten wann die Sony-Konsolen in den Verkauf gehen und sich bei Amazon bestellen lassen.

Möglich wäre, dass Amazon die Konsolen bereits am kommenden Wochenende im eigenen Shop vertreiben wird. Dass der Onlineriese die PS5 über mehrere Tage verteilt verkaufen wird ist eher unwahrscheinlich. Zwar dürfte der Webshop wenig Probleme mit der massiven Nachfrage haben und die Webseite kaum überlasten, allerdings sollte man die Menge der Anfragen bei einem Release nicht unterschätzen. Aus diesem Grund wird das US-amerikanische Unternehmen im Vorfeld keine Informationen zu einer möglichen Veröffentlichung preisgeben, sondern die Konsole von jetzt auf gleich wieder im Onlineshop anbieten.

Sollte sich Amazon dafür entscheiden, das sogenannte FCFS-Prinzip anzuwenden und den Artikel mit der Gesamtstückzahl zu hinterlegen, dürfte es spannend zu beobachten sein, wie lange die Konsole tatsächlich bestellbar sein wird. Ob hier auch innerhalb weniger Minuten bereits das Ende der Fahnenstange erreicht ist, werden die kommenden Tage zeigen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die PlayStation 5 trotz der Verfügbarkeit von rund 15.000 Exemplaren nur für ein äußerst kurzes Zeitfenster verfügbar ist. Zumal sich die Gerüchte auch als falsch herausstellen könnten und die Gamer sich so weiterhin gedulden müssen.