Nintendo Switch Lite ist bald auch in blau erhältlich

Wie sich dem offiziellen Twitter-Profil von Nintendo entnehmen lässt, beabsichtigt der Hersteller die Switch-Lite-Handheld-Konsole in Zukunft auch in der Farbe Blau anzubieten. Der Startschuss zum offiziellen Release soll bereits am 7. Mai 2021 erfolgen. Wie hoch die Stückzahlen der blauen Switch Lite sein werden, ist bis dato noch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr, als die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, war Nintendos Switch weitestgehend ausverkauft. Aktuell sind sowohl die 2020er Version der Switch als auch die Lite-Variante bei den bekannten Einzelhändlern ab Lager verfügbar. Somit ist nicht davon auszugehen, dass die kommende blaue Switch Lite innerhalb kürzester Zeit vergriffen sein wird, bzw. Scalper hier zuschlagen werden.

Neben der neuen Farbgestaltung der Switch Lite sorgte in jüngster Vergangenheit das Firmware-Update 12.0 für Spekulationen über eine Pro-Version der Nintendo-Konsole. Dem Twitter-Nutzer OatmealDome gelang es Code-Sequenzen im besagten Update zu entziffern, die auf eine mögliche Switch Pro hinweisen. So stieß der Twitter-User unter anderem auf die Bezeichnung "CrdA2". Die genannte Abkürzung steht für "Cradle for Aula" und soll den Codenamen für die Pro-Version darstellen.