Aus der Community: Nutzer-Bot informiert jetzt auch bei Verfügbarkeit neuer Konsolen!

Seit wenigen Tagen informiert der Verfügbarkeits-Bot unseres Foren-Moderators "ralle_h" automatisch darüber, wenn ein Onlineshop eine der neuen GeForce-RTX-30- oder Radeon-RX-6800-Grafikkarten als verfügbar kennzeichnet und damit zum Verkauf anbietet. Nachdem wir das Angebot wenig später um die Ryzen-5000-Prozessoren von AMD erweitert und die Hinweis-Threads entsprechend der Produkte einzeln in einem gesonderten Unterforum einsortiert hatten, prüft der Bot nun auch die Verfügbarkeiten der Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft.

Damit greift der Verfügbarkeits-Bot von "ralle_h" nun auch all denjenigen unter die Arme, die sich sehnsüchtig eine Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox Series X und XBox Series S zu Weihnachten wünschen. Das Community-Projekt überprüft zahlreiche Online-Shops und deren APIs automatisiert nach den Verfügbarkeiten der neuen Spielekonsolen. Sind entsprechende Lagerkapazitäten vorhanden, wird das der Community umgehend in einem entsprechenden Forenpost mitgeteilt, sodass interessierte Nutzer einen Vorteil erhalten und sofort zuschlagen können. Ein Abo des Threads mit automatisierter E-Mail- oder gar Push-Benachrichtigung für neue Posts lohnt sich also!

Wie schon beim letzten Mal noch ein kleiner Tipp des Entwicklers: Da viele Shop ihre Artikelseiten cachen, um Traffic zu sparen und die Auslieferung der Webseite zu beschleunigen, kann es passieren, dass der Bot eine Verfügbarkeit vor den eigentlichen Artikelseiten meldet, obwohl die Bestellung (noch) gar nicht möglich ist. Dies kann bei einigen Shops bis zu 40 Minuten dauern, bis sich die Artikelseiten aktualisieren. "ralle_h" empfiehlt daher die Artikelseiten händisch regelmäßig zu aktualisieren, oder das entsprechende Produkt auf den Merk- oder Wunschzettel zu packen, um dann direkt vom Onlineshop entsprechend über die Verfügbarkeit informiert zu werden.

Ein bisschen Glück beim Kauf einer Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox Series X/S bleibt also auch weiterhin bestehen, zumal die Angaben des Bots stets ohne Gewähr sind.

Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen und viel Glück bei der Bestellung!

Alle Verfügbarkeits-Hinweise:

Preise und Verfügbarkeit Sony PlayStation 5 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 999,00 EUR Zeigen >>