Amazon mit dicken Rabatten für die PlayStation 4

Auch wenn die PlayStation 5 bereits in den Startlöchern steht und offiziell am 19. November 2020 erscheinen wird, versucht Amazon am Prime Day 2020 das Vorgängermodell an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Aktuell lässt sich sowohl die Slim-Version (E Chassis) mit 500 GB als auch die 1 TB für 170 Euro über die Webseite bestellen. Allerdings gilt hierbei zu beachten, dass es sich um generalüberholte Konsolen handelt. Somit sind diese laut Amazon zwar technisch völlig in Ordnung, können jedoch optische Mängel aufweisen, da es sich um Gebrauchtware handelt. Im Lieferumfang ist neben der PS4 ein passender Controller sowie ein Mono-Headset inklusive aller benötigten Kabel enthalten. Des Weiteren gewährt das US-amerikanische Unternehmen eine Garantie von zwölf Monaten.

Zudem wurde neben den Konsolen unter anderem The Last Of Us Part 2 am Prime Day reduziert. Die exklusive Steelbook-Edition ist derzeit für 44 Euro erhältlich. Des Weiteren lässt sich die Deluxe-Version von Marvel’s Avengers für 60 Euro im Shop ergattern. Auch alle Krieg-der-Sterne-Fans kommen mit der Standard-Edition von Star Wars Jedi: Fallen Order für 33 Euro auf ihre Kosten. Für alle Fußball-Anhänger steht FIFA 21 zum Prime Day vergünstigt bereit. Für 57 Euro gibt es neben dem Hauptspiel noch 1.050 FIFA-Ultimate-Team-Points obendrauf. Wer sich für die Ultimate-Edition des Fußballspiels entscheidet, muss 80 Euro auf den Tisch legen. Wer den Ego-Shooter Doom Eternal inklusive Metal Plate sein Eigen nennen will, kann sich besagten Titel für 27 Euro sichern.

Aber auch diverses Zubehör für die Sony PlayStation 4 ist anlässlich des Amazon Prime Days 2020 reduziert. Unter anderem kann die TOPELEK PS4-Controller-Ladestation für 8,65 Euro erworben werden. Neben der PS4 wurde zudem die Nintendo Switch um 7 % im Preis gesenkt. Alle Angebote des Prime Days 2020 aus der Rubrik Gaming finden sich hier.