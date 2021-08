Spatial Audio: Netflix plant neues Sound-Feature auf iPad und iPhone

Netflix hat ein neues Sound-Feature angekündigt, welches künftig exklusiv in der iPhone- und iPad-App des Streaming-Dienstes angeboten werden soll. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, den Ton mithilfe von Spatial Audio wiederzugeben, was ein immersiveres Erlebnis ermöglichen soll. Um die Funktion zu verwenden, benötigen Nutzer die neueste Version der Betriebssysteme iOS 14 oder iPadOS 14. Gleichzeitig ist das Feature aktuell nur in Verbindung mit der Nutzung der Apple-eigenen In-Ear-Kopfhörer AirPods Pro sowie AirPods Max verfügbar.

Um Spartial Audio zu nutzen, müssen Nutzer die Funktion im Control-Center des entsprechendes Gerätes aktivieren. Darüber hinaus müssen bei den Kopfhörern entsprechende Einstellungen getätigt werden.

Bei Spartial Audio werden direktionale Audiofilter verwendet, welche Klänge überall im Raum abspielen können. Dadurch sollen die Zuschauer perfekten Surround-Ton erhalten, auch wenn diese beispielsweise den Kopf drehen oder das mobile Endgerät verschieben. Apple verspricht so ein Sound-Erlebnis, welches dem in einem Kinosaal ähnelt.

Zudem gibt Apple bereits einen Ausblick auf die Weiterentwicklung von Spartial Audio im Zuge der Einführung von iOS 15. So plant man unter anderem eine neue Spatialize Stereo-Option, welche stets Spartial Audio via Simulation verspricht, auch wenn der eigentliche Inhalt kein Dolby Atmos unterstützt. Noch ist unklar, wann es das Feature in Deutschland geben wird.