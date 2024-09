Werbung

Besitzer des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max müssen für den Austausch der Batterie ihres Geräts deutlich mehr bezahlen als bei der vorherigen Generation. Ein Blick auf die deutsche Support-Seite zeigt, dass die Preiserhöhung auch in unserer Region umgesetzt wurde.

Nach Apples Schätzung kostet es beispielsweise 135 Euro, den Akku eines iPhone 16 Pro (Max) zu ersetzen. Dieser Betrag umfasst den Akku selbst und die Servicekosten für den Reparaturprozess. Verglichen mit der vorherigen Generation ist dies ein Anstieg von 23,8 Prozent. Bei den Vorgängermodellen der iPhone 15-Serie kostet dieser Vorgang 109 Euro. Auch für die regulären iPhone 15- und 16-Modelle ohne Pro-Suffix werden 109 Euro angegeben.

Apple weist außerdem darauf hin, dass Kunden mit AppleCare+ Anspruch auf einen kostenlosen Austausch der Batterie haben, wenn diese weniger als 80 % seiner ursprünglichen Kapazität enthält oder unbeabsichtigt beschädigt wurde. Im Falle des iPhone 16 Pro und Pro Max kostet dieses Abonnement 12 Euro pro Monat oder 229 Euro für zwei Jahre - oder 15 und 299 Euro inklusive Diebstahl- und Verlustschutz.

Das ist das neue iPhone

Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus wurden, sowie die Pro-Versionen in der vergangenen Woche vorgestellt und können unter anderem mit einem neuen Button für die Kamera-Steuerung aufwarten. Diese Kurztaste steuert die Kamera und viele der Funktionen über eine Fingerbewegung. So kann beispielsweise die Zoomstufe damit frei variiert werden. Es wird auch erkannt, wie stark die Taste gedrückt wird. Für die nötige Rechenleistung sorgt der A18-Prozessor, der in 3-nm-Technologie gefertigt wird.

Der Fokus bei der neuen iPhone-Generation lag ganz klar auf der Integration der neuen Apple-Intelligence-KI-Lösung. Auf diese müssen wir in Europa aber zunächst noch warten. Den Start macht der US-amerikanische Raum, aber auch hier müssen Anwender noch warten, denn zum gestrigen Start von iOS 18 war das neue Feature noch nicht integriert.

Das iPhone 16 und 16 Pro kann bereits vorbestellt werden und soll ab dem 20. September ausgeliefert werden.