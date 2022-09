Apple veröffentlicht zweite Beta-Version des iOS 16.1

Kaum ist Apples neues Mobile-Betriebssystem iOS in der Version 16 erhältlich, dürfen sich alle Entwickler jetzt über die zweite Beta des iOS 16.1 freuen. Die Aktualisierung sorgt unter anderem bei iPhones mit Face ID dafür, dass beim Batteriesymbol in der Statusleiste der Akkustand in Prozent angezeigt wird. Das Symbol verschiebt sich zudem im Laufe des Tages, wenn der Akku leerer wird. Zwar war es vor dem Update möglich, den Ladestand der Batterie in Prozent anzeigen zu lassen, jedoch wurde die Funktion nochmals überarbeitet und ist nun übersichtlicher. Aus diesem Grund wurde unter anderem die Schriftart aktualisiert. Allerdings ändert sich jetzt auch das Icon auf dem Display je nach Ladezustand der Batterie.

Die ständigen Aufforderungen zum Kopieren und Einfügen beim iOS 16 sind nun Geschichte. Es muss nicht jeder Vorgang zusätzlich genehmigt werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass Apple bereits in naher Zukunft einen Bugfix für das iOS 16 veröffentlicht, mit dem die für viele Nutzer lästigen Genehmigungen ebenfalls nicht mehr notwendig sind. Außerdem haben die Pro-Modelle mit der installierten neuen Beta-Version weiterhin Probleme mit der Kamera.

