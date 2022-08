Google Pixel 6a: 90-Hz-Display mit Mod

Googles Pixel 6a ist ohnehin schon eines der attraktivsten Smartphones der Mittelklasse. Zu den wenigen Schwachstellen zählt die magere Bildwiederholrate von 60 Hz. Doch nun wurde bekannt, dass per Mod bis zu 90 Hz möglich sein können.

Einigen interessierten Android-Nutzern war aufgefallen, dass das Samsung-Display im Pixel 6a Ähnlichkeiten zum größeren Display des regulären Pixel 6 aufweist. Und das Pixel-6-Display unterstützt bekanntlich 90 Hz. Twitter-Nutzer TheLunarixus hat daraufhin einen Mod entwickelt, der den 90-Hz-Betrieb auch beim Pixel 6a ermöglicht. Mittlerweile haben auch Tech-Seiten wie The Verge diesen Mod erfolgreich getestet.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Laut The Verge ist nicht klar, ob das Display wirklich 90 Hz unterstützt und künstlich beschnitten wurde oder ob die höhere Bildwiederholrate durch Übertakten erreicht wird. Eine entsprechende Anfrage der Kollegen an Google wurde bisher nicht beantwortet. Entsprechend ist auch nicht klar, ob der Mod risikikofrei genutzt werden kann. TheLunarixus meint zumindest, dass zwar neue Frequenzmodi hinzugefügt und Timings vom Pixel 6 s6e3fc3-Treiber mit angepassten Höhe-/Breitewerten ergänzt wurden, kritische Spannungswerte aber unverändert bleiben.

The Verge und anderen ist mit Mod allerdings ein Grünstich aufgefallen. Noch ist der Mod zudem nicht gerade anspruchslos. Das Pixel 6a muss unter anderem in den Debugging-Modus versetzt, der Bootloader entsperrt und eine Android-13-Beta manuell geflasht sowie ein angepasstes vendor_boot image geflasht werden. Sollte sich der 90-Hz-Mod bewähren, könnte es in Zukunft aber auch Custom-ROMs damit geben.

Zumindest für Enthusiasten könnte es also interessant sein, die Entwicklungen um den 90-Hz-Mod im Auge zu behalten. Sollte der Mod noch nutzerfreundlicher möglich werden und zukünftig ohne Nachteile nutzbar sein, könnte er das Pixel 6a mit kleinem Aufwand schließlich zu einem noch einmal besseren Smartphone machen.