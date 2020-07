Qualcomm schickt Snapdragon 865+ mit mehr Leistung ins Rennen

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 865+ eine überarbeitet Variante seines bisherigen Flaggschiffs vorgestellt. Damit geht der Chipentwickler den gleichen Weg wie schon beim Snapdragon 855, der ebenfalls als Plus-Variante veröffentlicht wurde. Die Veränderungen beziehen sich hauptsächlich auf eine höhere Taktfrequenz, aber auch bei der Konnektivität hat man Veränderungen vorgenommen.

Der Snapdragon 865+ wird laut dem Hersteller nun mit bis zu 3,1 GHz arbeiten und damit gegenüber dem Vorgänger mit seinen 2,84 GHz mehr Taktfrequenz erreichen können. Zudem wurde bei der Grafikeinheit Adreno 650 an der Leistung geschraubt. Diese soll nun eine um bis zu 10 % höhere Performance erreichen.

Bei der Konnektivität setzt Qualcomm auf FastConnect 6900. Damit integriert man nicht nur WiFi 6E und funkt somit sogar im 6-GHz-Band, sondern verbaut außerdem Bluetooth 5.2. Aufgrund der verbesserten Funktechnik erreicht der SoC laut Hersteller im WiFi nun bis zu 3,6 Gbit/s, allerdings wird hierfür ein entsprechender Router als Gegenstück nötig sein. An der 5G-Konektivität hat man keine Veränderung vorgenommen, denn hier kommt weiterhin das bereits bekannte X55-Modem zum Einsatz.

Qualcomm gibt an, dass in Kürze die ersten Geräte mit dem Snapdragon 865+ im Handel stehen werden. Im Laufe des dritten Quartals sollen noch zahlreiche weitere Neuvorstellungen hinzukommen und damit die Auswahl an Smartphones mit dem Snapdragon 865+ deutlich ausgebaut werden.