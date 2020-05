Unc0ver: Jailbreak für iOS 13.5 verfügbar

Gerade erst veröffentlichte Apple iOS 13.5. Nun erscheint bereits kurze Zeit später ein entsprechender Jailbreak. Verantwortlich für den neuesten Ausbruch aus der Apple-Sandbox ist das Hackerteam "Unc0ver". Damit sich der genannte Jailbreak installieren lässt, nutzen die Hacker einen Zero-Day-Exploit in Apples mobilem Betriebssystem.

Genau genommen klafft im Kernel der iOS-Version 13.5 eine entsprechende Lücke. Wie lange sich der vom Hackerteam gefundene Exploit noch ausnutzen lässt, bleibt abzuwarten. Der iPhone-Konzern dürfte aktuell mit Hochdruck an der Behebung der Schwachstelle arbeiten und in naher Zukunft eine weitere Aktualisierung veröffentlichen. Bis dies jedoch geschehen ist, lässt sich die neue iOS-Version mit Hilfe des Unc0ver-Jailbreaks 5.0.1 weiterhin aufhebeln.

Selbst wenn Apple die genutzte Sicherheitslücke behebt, bedeutet dies nicht, dass die Hacker keine weitere Schwachstelle im Apple-Betriebssystem finden und diese anschließend für ihren Jailbreak nutzen werden. Sicherheitslücken scheint es derzeit reichlich zu geben. Wie ein Zero-Day-Exploit-Händler in jüngster Vergangenheit bekannt gab, hätte man aktuell kein Interesse an diversen iOS-Bugs. Zudem soll bereits eine Beta-Version des kommenden iOS 14 geleakt worden sein. Allem Anschein nach ist ein iPhone mit besagtem iOS in die falschen Händen geraten und dem neuen Besitzer ist es gelungen, das Apple-Betriebssystem vom Handy zu extrahieren. Ursprünglich sollten lediglich Apples eigene Entwickler auf die genannte Version Zugriff haben.

Zwar handelt es sich dabei keinesfalls um die finale Version, jedoch lassen sich der Beta eine Vielzahl von Infos entnehmen und den Hackern bleibt genügend Zeit, die Software auf Schwachstellen abzuklopfen, bis diese letztendlich veröffentlicht wird. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass auch kurz nach dem Release des iOS 14 ein entsprechender Jailbreak releast wird.