Pixel Feature Drop: Google-Smartphones bekommen neue Funktionen

Zusammen mit den Android-Sicherheitsupdates für März 2020 liefert Google für die eigenen Pixel-Smartphones ab dem Pixel 2 (XL) (Hardwareluxx-Test) erneut ein Feature-Drop aus, der alle paar Monate erfolgt. Auch wenn einige der neuen Funktionen hardwarebedingt exklusiv für das aktuelle Pixel 4 (XL) sind, gehen aber auch die älteren Modelle nicht leer aus.

Der mit Android 10 eingeführte Dark-Mode lässt sich nun nicht mehr einfach nur ein- oder ausschalten. Stattdessen ist es nun möglich, je nach Tageszeit den hellen oder dunklen Modus automatisch einstellen zu lassen. Dabei berücksichtigt Google auch die Menschen, die in der Nacht arbeiten, sodass auch einstellbar ist, dass nachts der helle und tagsüber der dunkle Modus aktiv ist. Ebenfalls neu ist Emoji 12.1, das Google eigentlich erst für den Launch von Android 11 vorgesehen hatte. Doch nun wurde entschieden, die insgesamt 169 neuen Emojis schon jetzt per Feature Drop bereitzustellen.

Eine weitere Verbesserung betrifft Google Pay, dessen Funktionalität nun über das Power-Menü deutlich schneller erreichbar ist. Zu diesem Zweck wandern die Buttons "Ausschalten", "Neu starten", "Screenshot" und "Notfall" vom rechten zum unteren Bildschirmrand. Die Auto-Unfallerkennung war zunächst exklusiv für das aktuelle Pixel 4 (XL) vorbehalten und wird nun auch für die anderen Pixel-Modelle freigeschaltet. Neben der USA ist das Feature nun auch in Australien und in UK nutzbar. Ein Start in Deutschland steht noch weiter aus.

Es lassen sich nun auch Regeln erstellen, die das Pixel-Smartphones befolgen soll. Dadurch lassen sich regelmäßige (standortbezogene) Einstellungsänderungen automatisch erledigen. Zum Beispiel lässt sich WLAN aktivieren, wenn man sich wieder daheim befindet.

Es gibt jedoch auch zwei neue Verbesserungen, die exklusiv für das Pixel 4 (XL) bestimmt sind. Google ist sich darüber im Klaren, dass die Display-Helligkeit im Vergleich zu anderen Smartphones nur durchschnittlich ausfällt. Aus diesem Grund wurde die Display-Helligkeit im Automatik-Modus erhöht, im manuellen Modus jedoch bleibt alles beim Alten. Für Motion Sense wurde eine neue Geste hinzugefügt, mit der Musik-Titel pausiert und wieder fortgesetzt werden können.

Mit den Android-Sicherheitsupdates für März 2020 werden für den Patch-Level 2020-03-01 in der Summe 12 Sicherheitslücken geschlossen. 60 weitere Schwachstellen werden mit dem Patch-Level 2020-03-05 behoben. Während die Google eigenen Smartphones stets das höhere Patch-Level erhalten, verteilen die anderen Smartphone-Hersteller mit dem Android-Betriebssystem in der Regel nur das kleinere Update. Die Sicherheitsupdates (Patch-Level 2020-03-05) und das Feature-Drop-Update werden ab sofort an die Pixel-Smartphones verteilt.