Samsung Galaxy Z Flip: Kleines Falt-Smartphone mit hohem Niedlichkeitsfaktor

Samsung setzt weiter auf Falt-Smartphones. Beim frisch vorgestellten Galaxy Z Flip geht man jetzt aber einen anderen Weg als beim unglücklich gestarteten Galaxy Fold. Denn das Galaxy Z Flip nutzt sein Falt-Design, um besonders kompakt zu sein.

Sein 6,7-Zoll-Glas- und AMOLED-Display kann einfach zusammengefaltet werden. Dadurch wird das Galaxy Z Flip zusammengefaltet fast quadratisch. Laut Samsung passt es leicht in Hosen- oder Handtaschen. Das sogenannte Infinity Flex-O Display zeigt sich aufgefaltet im 21:9-Format und besteht aus biegsamem Ultra Thin Glass (UTG). Dieses Ultra Thin Glass soll sich ähnlich hochwertig wie ein klassisches Glasdisplay anfühlen und auch eine vergleichbare Optik bieten. Das Scharnier hat Samsung weiterentwickelt. Es wird von zwei Kurvenscheiben unterstützt. Jeder Faltvorgang soll stabil und flüssig ablaufen. Das Scharnier soll auch vor Staub und Schmutz geschützt sein. Dabei kann das Gerät in ganz verschiedenen Winkeln geöffnet bleiben.

Samsung verspricht, dass sich dadurch neue Möglichkeiten auftun. Der gemeinsam mit Google entwickelte Flex Mode soll die Bauform möglichst optimal ausnutzen. Wenn das Gerät im 90 Grad Winkel geöffnet wird, können beispielsweise per Multi Window die zwei Bildschirmhälften als separate Bildschirme genutzt werden. Das Klapp-Smartphone ist auch praktisch gleich sein eigenes Stativ - schließlich kann es zum Fotografieren und Filmen einfach hingestellt werden. Ein kleines Frontdisplay informiert auch bei geschlossenem Gerät über Nachrichten, Anrufe und Erinnerungen. Es zeigt auch Informationen wie Datum, Uhrzeit und Akkustand an. Samsung verbaut einen 7 nm-Prozessor und 8 GB RAM. Rückseitig können eine 12-MP-Weitwinkel- und eine 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera genutzt werden. Die Frontkamera wird als Loch in das Display integriert und löst mit 10 MP auf. Der Akku fällt mit einer Kapazität von 3.300 mAh kleiner aus als bei der zeitgleich vorgestellten Galaxy S20-Serie.

Das faltbare Galaxy Z Flip kann ab heute 21:30 Uhr vorbestellt werden. Es soll ab dem 21. Februar 2020 in begrenzter Stückzahl verfügbar werden. Als Farben stehen Mirror Purple und Mirror Black zur Auswahl. Der Speicher ist immer 256 GB groß und die UVP liegt bei 1.480 Euro.