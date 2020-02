Die Samsung Galaxy S20-Serie pusht 5G, die Kameras und den Preis

Samsung hat heute wie erwartet seine neue Galaxy S20-Serie vorgestellt. Die erste vollständige 5G-Smartphone-Serie soll sowohl den neuen Drahtlos-Standard ausloten als auch in zahlreichen anderen Bereichen ganz weit vorn mitspielen. Speziell das Flaggschiff-Modell Galaxy S20 Ultra pusht aber auch den Preis ganz beachtlich nach oben.

Es war bemerkenswert, wie viele Informationen bereits im Vorfeld der offiziellen Vorstellung durchgesickert sind. Wer die Gerüchte der letzten Wochen näher verfolgt hat, wird deshalb schon gut über die Galaxy S20-Serie informiert sein. Trotzdem wollen wir die nun offiziellen Informationen noch einmal zusammenfassen. Die Grundstrategie ist dabei klar: Bei Samsungs neuen High-End-Smartphone sollen möglichst keine Kompromisse gemacht werden. Entsprechend opulent sind die Spezifikationen.

Die drei Modelle Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra wird es allesamt auch mit 5G geben. Galaxy S20 und S50+ 5G sind dabei auf Niedrigfrequenzbänder beschränkt. Das Galaxy S20 Ultra 5G ist hingegen sowohl mit Niedrigfrequenzbändern als auch mit Hochfrequenzbändern kompatibel. Einen besonders großen Sprung macht aber auch die Kamera - bzw. genauer das Kamerasystem. Laut Samsung kommt der größte Sensor zum Einsatz, der bisher in einem Samsung-Smartphone verbaut wurde. Die genauen Kameraspezifikationen unterscheiden sich aber von Modell zu Modell. So ermöglichen Galaxy S20 und S20+ einen bis zu 30-fachen Zoom, das Galaxy S20 Ultra 5G kann hingegen sogar einen 100-fachen Space Zoom bieten. Rein optisch ist das aber nicht machbar. Samsung kombiniert vielmehr einen verlustfreien optischen Hybrid-Zoom mit einem KI-basierten zehnfachen Digitalzoom. Das Galaxy S20 Ultra 5G kann eine 108-MP-Weitwinkel-Kamera bieten und damit nominell im Megapixel-Rennen punkten. Bei schlechten Lichtverhältnissen lassen sich im 12-MP-Modus aber auch je neun Pixel kombinieren. Mit der Single-Take-Funktion können alle Kameraobjektive gleichzeitig genutzt werden. Dadurch lassen sich parallel bis zu 14 Fotos und Videos aufnehmen. Bei allen Galaxy S20-Modellen soll KI die Kamera unterstützen. So soll sie auch automatisch die besten Schnappschüsse empfehlen. Videos können die Samsung S20-Modelle bereits in 8K aufzeichnen. Geeignete Wiedergabegeräte sind zwar noch rar, in Kooperation mit YouTube können die 8K-Inhalte über 5G aber besonders schnell auf diese Videoplattform hochgeladen werden.

Und auch an anderer Stelle legt Samsung nach. Die Displays arbeiten mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dabei bieten Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra unterschiedliche Displaydiagonalen. Das Standardmodell kommt auf 6,2 Zoll, das Plus-Modell auf 6,7 Zoll und das Ultra-Modell sogar auf 6,9 Zoll. Die Pressemeldung benennt den Prozessor nicht konkret, es dürften je nach Region aber wieder die aktuellen Exynos- bzw. Qualcomm-Top-Modelle zum Einsatz kommen. Der Arbeitsspeicher wird bis zu 16 GB groß. Während Galaxy S20 und S20+ mit bis zu 25 Watt geladen werden können, verträgt das Galaxy S20 Ultra 5G sogar bis zu 45 Watt. Die Akkukapazität steigt mit dem Modellformat von 4.000 über 4.500 auf 5.000 mAh beim Galaxy S20 Ultra.

Die Samsung Galaxy S20-Serie kann ab sofort vorbestellt werden. Erhältlich werden sollen Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra 5G ab dem 13. März. Die Preisspanne reicht von 899 bis hin zu 1.549 Euro. Mehr verrät die Tabelle: