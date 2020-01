Samsung will mit Galaxy S10 Lite und Galaxy Note 10 Lite mehr Käufer ansprechen

Dass es noch ein neues Modell aus der Galaxy S10-Serie geben könnte, hatte sich bereits angedeutet. Zur CES hat Samsung nun tatsächlich sowohl das Galaxy S10 Lite als auch das Galaxy Note 10 Lite vorgestellt. Beide Smartphones sollen Funktionen der Premiumreihe zu Mittelklassepreisen bieten und damit einen größeren Käuferkreis ansprechen.

Beim Galaxy S10 Lite hebt Samsung vor allem die Kamera hervor. Denn mit Weitwinkelkamera (48 MP), Ultra-Weitwinkelkamera (12 MP) und Makrokamera (5 MP) ist der Nutzer für unterschiedliche Szenarien gerüstet. Die Action Cam-Videostabilisierung (OIS) der Weitwinkelkamera soll sicherstellen, dass actionlastige Aufnahmen nicht verwackeln.

Das zentrale Merkmal des Galaxy Note 10 Lite ist hingegen sein S Pen. Der Stylus hält die Verbindung zum Smartphone per Bluetooth Low-Energy. Er kann nicht nur als Stift, sondern auch als Steuergerät für einige Funktionen genutzt werden und z.B. die Kamera auslösen. Auch das abgespeckte Note kann eine Dreifach-Kamera vorweisen, allerdings mit anderen Spezifikationen. Es werden Ultra-Weitwinkel (12 MP), Weitwinkel (12 MP) und Tele (12 MP) kombiniert.

Beide Lite-Modelle bieten ein 6,7 Zoll großes Super AMOLED Plus Infinity-O Display mit 2.400 x 1.080 Pixeln (394 ppi). Als Prozessor werden zwei Octa-Core-Modelle verbaut. Für den 7-nm-Prozessor werden Taktraten von 2,8 GHz, 2,4 GHz und 1,7 GHz angegeben. Der 10-nm-Prozessor des Galaxy Note 10 Lite taktet hingegen die Hälfte der Kerne mit 2,7 und die andere mit 1,7 GHz. Auch beim Speicherausbau gibt es kleine Unterschiede. Der RAM ist beim Galaxy S10 Lite 8 GB, beim Galaxy Note 10 Lite hingegen nur 6 GB groß. Beide Modelle bieten 128 GB internen Speicher und sind Dual-SIM-Modelle. Samsung verbaut jeweils einen 4.500-mAh-Akku und stellt per Super-Schnellladefunktion sicher, dass der Akku zügig geladen werden kann. Auf Software-Seite werden die üblichen Samsung-Features wie Bixby, Samsung Health und die Sicherheitsplattform Samsung Knox geboten. Android ist in Version 10.0 vorinstalliert.



Aber was versteht Samsung nun konkret unter Mittelklasse-Preisen? Das Galaxy S10 Lite wird in den Farben Prism White, Prism Black und Prism Blue für 649 Euro angeboten. Das Galaxy Note 10 Lite wird in Aura Glow, Aura Black und Aura Red erscheinen. Sein Preis fällt mit 599 Euro noch etwas günstiger aus. Der Verkaufsstart ist bei beiden Lite-Modellen noch für das erste Quartal geplant.