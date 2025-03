Werbung

Synology hat mit der CC400W eine neue kompakte Überwachungskamera mit KI-gestützter Objekterkennung für den Innen- und Außeneinsatz vorgestellt. Die CC400W bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln (4 Megapixel) mit einer Bildrate von 30 FPS und ist mit einem 125°-Weitwinkelobjektiv ausgestattet, das eine große Fläche abdecken soll. Dank High Dynamic Range (HDR) soll die Kamera auch in kontrastreichen Umgebungen detaillierte Aufnahmen mit einer besseren Balance zwischen hellen und dunklen Bildbereichen liefern können. Die integrierten Infrarot-LEDs ermöglichen dazu eine Nachtsichtreichweite von bis zu 10 Metern, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder erzeugt werden sollen. Die CC400W unterstützt sowohl 2,4-GHz als auch das 5-GHz. Die Kamera ist gemäß IP65-Zertifizierung wetterbeständig und kann daher auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Ein zentrales Merkmal der Synology CC400W ist die integrierte KI-Technologie, die verschiedene intelligente Erkennungsfunktionen bietet. Dazu gehören die Personen- und Fahrzeugerkennung, die zwischen verschiedenen Objekten unterscheiden können sollen, um Fehlalarme durch irrelevante Bewegungen zu reduzieren. Die Kamera verfügt zudem über eine Eindringungserkennung, die festgelegte Zonen überwacht und Alarme auslösen kann, wenn sich Personen oder Fahrzeuge in diese Bereiche bewegen. Mit der Auto-Tracking-Funktion kann die Kamera außerdem automatisch sich bewegende Objekte verfolgen, um deren Aktivitäten aufzuzeichnen und eine Analyse zu ermöglichen. Die Instant Search-Funktion will dabei das Durchsuchen von Videoaufnahmen nach bestimmten Ereignissen erleichtern, wodurch Anwender schnell relevante Sequenzen finden können sollen.

In Verbindung mit Synologys Deep-Learning-NVR-Modellen der DVA-Serie lassen sich zudem erweiterte Funktionen wie Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung nutzen, um Sicherheitsmaßnahmen weiter optimieren zu können. Die CC400W ist dazu vollständig in Synologys Überwachungsplattform Surveillance Station integriert, die eine zentrale Verwaltung und einfache Konfiguration über eine einfache Benutzeroberfläche ermöglichen will. Über die DS cam-App können Nutzer die Kamera auch von mobilen Geräten aus überwachen, Benachrichtigungen erhalten und Einstellungen anpassen.

Falls das Netzwerk instabil ist oder eine Verbindung vorübergehend unterbrochen wird, kann die CC400W Aufnahmen außerdem nahtlos auf einer microSD-Karte speichern, sodass keine wichtigen Daten verloren gehen sollen. Sie unterstützt daneben auch Datenschutzmasken, mit denen bestimmte Bildbereiche ausgeblendet werden können, um sensible Informationen zu schützen. Darüber hinaus verwendet die Kamera HTTPS und SRTP-Verschlüsselung für eine sichere Netzwerk- und Videoübertragung. Die CC400W erfüllt außerdem die Anforderungen der NDAA (National Defense Authorization Act) und TAA (Trade Agreements Act), wodurch sie sich auch für sicherheitskritische Umgebungen und behördliche Anwendungen eignen kann.

Die Synology CC400W ist ab sofort für 165,41 Euro bei Synology erhältlich.