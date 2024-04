Werbung

ASUS hat den Marktstart des ROG Carnyx angekündigt, ein (semi-)professionelles USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik, das mit einer 25-mm-Kondensatorkapsel und einer Abtastrate von 24 Bit / 192 kHz für einen natürlichen und satten Klang sorgen will.

Das Carnyx verfügt im Gegensatz zu vielen Mikrofonen am Markt über eine größere 25-mm-Kondensatorkapsel, die die Leistung bei niedrigen Frequenzen verbessern will und einen satten, natürlichen und warmen Stimmklang sicherstellen soll. Die Nieren-Richtcharakteristik des Carnyx soll den Klang von vorne betonen und die Schallaufnahme von den Seiten und von hinten minimieren, was das Mikrofon ideal für Solo-Streamer, Spielende und Podcaster machen will.

Der Hochpassfilter in Studioqualität soll unerwünschte tieffrequente Hintergrundgeräusche unter 80 Hz unterdrücken, wie beispielsweise brummende Geräusche. Das soll verhindern, dass die Stimme des Benutzers undeutlich klingt. Ein eingebauter Pop-Filter aus Schaumstoff und Mesh-Schichten soll bei Plosivlauten auftretenden Störgeräusche verringern, wenn das Mikrofon aus nächster Nähe benutzt wird. Das Carnyx verfügt zudem über eine Mikrofonspinne, die aus einer Metallhalterung mit elastischen Aufhängungskabeln besteht, die das Mikrofon von externen Vibrationen wie Tastenanschlägen oder Mausklicks isolieren kann.

Das Carnyx verfügt über eine Stummschalttaste, die mit einem Tastendruck betätigt wird und geräuschlos funktioniert. Darüber hinaus gibt es einen Multifunktionsregler, mit dem die Mikrofon- und Multimedialautstärke eingestellt oder der Hochpassfilter ein- und ausgeschaltet werden kann.

Das in Schwarz und in Weiß erhältliche ROG Carnyx ist mit der ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung ausgestattet, die sechs voreingestellte Lichteffekte in der Armoury Crate App bietet. Benutzer können die Effekte auch mit anderen Aura Sync-fähigen Produkten synchronisieren, um Streaming- oder Gaming-Setups so einen einheitlichen Look zu verleihen.

Das ROG Carnyx in Schwarz ist ab sofort in der DACH-Region zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 198,90 Euro im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar. Die weiße Version folgt im zweiten Quartal.