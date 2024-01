Werbung

Synology hat mit der BeeStation einen neuen Netzwerkspeicher angekündigt, der ein Hybrid aus klassischem NAS und dem im vergangenen Jahr vorgestellten BeeDrive sein will. Das Gerät kommt mit einer eingebauten Festplatte mit 4 TB Kapazität daher und soll bereits fertig vorkonfiguriert sein. Die BeeStation versteht sich als Ergänzung, um die Lücke zwischen BeeDrive und NAS zu schließen. Damit ist das Gerät an all diejenigen adressiert, denen ein NAS sowie seine Funktionen zu komplex, das BeeDrive jedoch zu wenig funktionell ist.

Die BeeStation wird dazu einfach am heimischen Router angeschlossen und dient als eigene private Cloud und zentraler Ort zum Sichern, Organisieren und Teilen von Daten. Einmal eingerichtet sichert und synchronisiert die BeeStation Ordner und Dateien von PCs (Windows & macOS), Smartphones, externen Festplatten sowie aus Cloud-Speichern unkompliziert und automatisch. Die Einrichtung des Gerätes soll dabei laut des Herstellers seinerseits leicht von der Hand gehen. Durch die bereits integrierte Festplatte soll dazu das Anschließen des Netz- und Ethernetkabel sowie das Scannen eines QR-Codes genügen.

Zu seiner Funktion als automatisiertes Backup verfügt die BeeStation noch über Recovery-Elemente. So sollen sich Ordner und Dateien auf der BeeStation stets wieder in ihren Originalzustand zurück versetzen lassen.

Der Verkaufsstart der Synology BeeStation erfolgt weltweit am 6. März 2024. Weitere Information zu dem Gerät lauten wie folgt: