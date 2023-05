Werbung

Die Handheld-Konsole Steam Deck des Spielentwicklers und Storebetreibers Valve erfreut sich zahlreicher zusätzlicher Modifikationen. So ist es beispielsweise bereits möglich, einen anderen Lüfter für die Kühlung des Gerätes zu installieren, um so die Betriebsgeräusche zu reduzieren. Was sich bisher nicht ändern ließ, war das verbaute Display des Steam Deck. Diesem hat sich nun der Hersteller FX Technology, auch bekannt als F(x)tec, angenommen und stellt auf seiner Website ein Ersatzdisplay für die Handheld-Konsole vor.

Die Standard-Bildschirme aller drei Modelle des Steam Decks verfügen grundsätzlich über eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixel. Zudem kann nur das Spitzenmodell des Steam Deck noch mit einer speziellen Anti-Glare-Beschichtung aufwarten. Das Ersatz-Display von FX Technology, das DeckHD, setzt genau dort an und erhöht die bisherige Auflösung der Standardvarianten auf 1.920 x 1.200 Pixel. Daneben soll der Bildschirm laut Hersteller auch bereits entspiegelt sein. Verbesserungen soll es ebenso beim sRGB-Farbraum geben. Die Abdeckung beträgt beim Steam Deck standardmäßig etwa 67 %. Das DeckHD soll hingegen auf eine sRGB-Farbraum-Abdeckung von 95 % kommen.

Daneben bleiben aber die weiteren Leistungsdaten identisch. Das 7-Zoll-IPS-Panel arbeitet weiterhin mit 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz und kommt auf eine Helligkeit von 400 nits.

Es ist dabei zu erwähnen, das der Austausch des Displays beim Steam Deck kein leichtes Unterfangen ist. Das Standard-Display des Gerätes ist verklebt und muss abgetrennt und erhitzt werden um es zu lösen. Der Umbau nimmt laut iFixit einige Stunden in Anspruch.

Ebenfalls beachtet werden sollte, dass die Hardware des Steam Deck auf die Auflösung des Displays abgestimmt ist. Die zusätzlich höhere Bildschirmauflösung könnten zu weiteren Leistungseinbußen in Spielen führen, denn selbst die bisherigen 800p des Steam Deck-Bildschirms kann für einige der neuesten AAA-Spiele bereits zu viel sein. Für einige ältere Spiele könnte der Umbau aber eine reizvolle Idee sein.

Das DeckHD ist noch nicht erhältlich, aber man kann sich auf der Website auf die Warteliste setzen lassen. Der Preis wird voraussichtlich bei 99 Dollar liegen.