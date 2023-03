Amazon FireTV TV-Geräte kommen nach Deutschland

Werbung

Nachdem Amazon zuletzt mit Entlassungswellen und Sparplänen für Schlagzeilen sorgte, soll es heute wieder um Hardware gehen. Amazon steigt nun auch in Deutschland mit eigens entwickelten TV-Modellen in den Markt ein. Nachdem sich die FireTV-Hardware noch immer großer Beliebtheit erfreut, sieht man im Bereich der TV-Geräte noch erhebliches Wachstumspotential.

Den Start macht Amazon mit drei Geräte-Serien, die allesamt mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten sollen und ab heute zu Einführungspreisen verfügbar sind.

FireTV Omni QLED mit Ambient Experience

Die Top-Reihe stellen die FireTV-Omni-QLED-TVs dar, die in Größen von 43, 50, 55 und 65 Zoll angeboten werden. Wie der Name schon verrät, setzt Amazon auf Panels mit der Quantum Dot-Technik, was großzügige Farbräume garantieren sollte. Alle Geräte setzen auf die UHD-Auflösung, maximal gibt es 80 Dimming-Zonen in Abhängigkeit von der Größe.

Amazon setzt aber – wenig überraschend - weniger die technischen Daten in den Mittelpunkt, sondern vielmehr die Alexa-Integration und das TV-Modell als technologischer Mittelpunkt der Wohnung.

Daher gibt es die Ambient Experience, die sich aus Aspekten wie dem Alexa-Dashboard, zusammensetzt. Letzteres erlaubt nicht nur direkten Zugriff auf das TV-Programm oder Streaming-Lösungen, sondern auch einen Blick auf den Kalender, Smart-Home-Anwendungen oder Rezepte. In Abhängigkeit des Nutzerverhaltens sollen auch weitere automatische Vorschläge gemacht werden.

Ebenso können Bilder angezeigt werden – es gibt eine Galerie mit 1.700 Bildern. Samsung bietet beispielsweise ähnliche Funktionen an. Damit aber nicht genug, denn zusammen mit KI-Algorithmen kann Alexa nun auch auf Zuruf Bilder generieren. Diese Funktion soll im Laufe des Jahres nachgeliefert werden. Im Rahmen einer Präsentation lieferte Alexa heute schnell brauchbare Ergebnisse, ob dies aber zum Kaufgrund für ein TV-Gerät wird, darf bezweifelt werden.

Amazon selbst spricht davon, dass die Nutzung von FireTV von Anwendern um rund 25 % zunimmt, die von der Ambient Experience Gebrauch machen.

Die Frage bei solchen Lösungen ist immer der Stromverbrauch, denn das TV-Gerät wird so zu einem Always-on-Device. Alexa kann allerdings auch dann genutzt werden, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet wurde. Dazu wurden acht Mikrofone integriert.

Die FireTV-Omni-QLED-TVs können ab sofort vorbestellt werden und kosten ab 599 Euro.

Fire TV 4 Serie: Mittelklasse-Modelle mit UHD-Panel

Während die QLED-Geräte die Top-Modelle in Amazons Line-Up darstellen, ist die FireTV-4-Serie in der Mittelklasse positioniert. Auch hier gibt es UHD-Panels, es fehlt allerdings ein Modell mit 65 Zoll. Ebenso wurde die Ambient Experience gestrichen. Die Sprachbedienung erfolgt hier über die bekannte Alexa-Fernbedienung, der FireTV-Streaming-Geräte.

Hier starten die Modelle ab 500 Euro, eine Vorbestellung ist ebenfalls ab heute möglich.

Ohne UHD: FireTV 2 Series

Soll es etwas günstiger sein, bietet Amazon die FireTV-2-Modelle an, die es in 32 und 40 Zoll gibt. Während das größere Gerät auf FullHD setzt, wird beim 32-Zöller lediglich ein HD-Panel eingebaut.

Der Einstieg in die Welt von Amazons Alexa-Fernsehern erfolgt ab 279 Euro.

Amazon Luna kommt auch nach Deutschland

Cloud-Gaming hat bislang noch nicht den Siegeszug angetreten, den sich die Anbieter anfänglich erhofft haben. Das hält Amazon nicht davon ab, seinen im September 2020 eingeführten Service Luna nun auch in Deutschland anzubieten.