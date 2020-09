Amazon kündigte gestern offiziell seine Cloud-Gaming-Plattform Luna an. Der Spiele-Dienst soll es Spielern in Zukunft ermöglichen Spiele von Remote-Severn direkt zu sich nachhause zu streamen.

Nachdem bereits Google mit Stadia eine Spiele-Streaming-Plattform gestartet haben, steigt nun auch Online-Händler Amazon in den Ring. Luna soll dabei Zugriff auf Amazons weltweiten Cloud Computing Service AWS (Amazon Web Service) haben und so Streamen in bester Qualität und niedrigen Latenzzeiten ermöglichen. Die Spiele-Auswahl und der Preis variieren je nach Channel.

So soll es erstmal einen "Luna Plus"-Channel geben, der für erschwingliche 5,99 US-Dollar bereits eine große Bandbreite an Spielen zur Verfügung stellen soll. In Kürze soll auch ein Ubisoft-Channel folgen, auf dem dann neue Titel wie Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 und Immortals Fenyx Rising bereits am Release Tag spielbar sein sollen. Zu dem Preis wurde hier noch nichts verraten. Auch ob man jeden Channel extra bezahlen muss oder es ein umfassendes Abo-Modell gibt bleibt noch unklar.

Wann der Dienst nach Deutschland kommt, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. In den USA ist es Neugierigen ab sofort möglich sich für die Beta-Phase anzumelden. Amazon empfiehlt für eine umfassende Nutzung aller Funktionen, eine Internet-Geschwindigkeit von mindestens 10 MBit/s, für 4K-Inhalte werden 35 MBit/s benötigt.

Der Dienst soll zudem auf nahezu allen Endgeräten abrufbar sein und kann wahlweise mit der eigenen Tastatur/Maus, Controller oder aber mit dem Amazon eigenen Luna Controller genutzt werden. Dieser soll in den vereinigten Staaten für rund 50 US-Dollar an den Start gehen.