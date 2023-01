Werbung

Zu CES 2023 präsentiert HTC auch sein neues Mixed-Reality-Headset Vive XR Elite. Das Gerät soll Ansätze aus den Bereichen Mobile, Desktop und Immersive zu einer Lösung zusammenführen. Als Ersatz für seinen anderen Produkte, Vive Focus, Vive Pro und Flow, möchte HTC sein neues Mixed-Reality-Headset aber nicht verstehen.

Die Entwicklungen für das Vive XR Elite waren fokussiert auf Praktikabilität, Abmessungen, Gewichtsverteilung und Autarkie. So lässt sich das Gerät mithilfe des integrierten Qualcomm-Prozessors auch ohne Anschluss an einen PC nutzen.

Das Vive XR Elite setzt dabei auf zwei LCD-Panels mit einer jeweiligen Auflösung von 1.920 × 1.920 Pixeln, insgesamt wird so dem Nutzer ein Bild mit 3.840 × 1.920 Bildpunkten dargestellt. Die Bildwiederholfrequenz wird mit 90 Hz angegeben, das horizontale Sichtfeld (FoV) mit 110 Grad. Für das Vive XR Elite setzt HTC auf Pancake-Linsen, diese ermöglichen laut dem Hersteller einen großen Sichtbereich mit hohem Schärfegrad. Brillenträger mit weniger als -6 Dioptrien können auf die Sehhilfe verzichten und jede Linse manuell über ein Stellrad justieren.

Für den Aspekt der Autarkie sorgt ein Qualcomm Snapdragon XR2, welcher mittels einer Heatepipe und einem aktiven Lüfter gekühlt wird. Weiterhin verfügt das Gerät über 12 GB RAM und 128 GB Speicher. Verbinden lässt sich das Vive XR Elite mittels USB-C oder Wi-Fi 6E.

Externe Inside-Out-Tracking-Sensorik benötigt das Gerät nicht. Installiert sind vier Kameras sowie ein Tiefensensor, der den Nutzer beim Tracking im Dunkeln unterstützen soll. Eine fünfte RGB-Kamera fungiert als Zuspieler der realen Umgebung, für ein Mixed-Reality-Erlebnis. Das Vive XR Elite ist weder eine richtige AR-Brille, noch eine klassische VR-Brille. Sie kann das VR-Erlebnisse in die echte Welt bringen und umgekehrt. Bedient wird die Brille standardmäßig mit zwei Focus 3 Controller, wobei das Handtracking ebenfalls unterstützt wird.

Für den Tragekomfort hat HTC den Akku am rückseitigen Teil des Bügels montiert, also am Hinterkopf des Trägers. Dadurch soll das Gerät eine Gewichtsverteilung der 625 g von etwa 50:50 zu haben. Die Kapazität des Akkus soll für 2 Stunden im Volllast-Betrieb ausreichen. Der Akku selbst kann dank einen kleines Puffers mittels Hot-Swap gewechselt werden.

Für Inhalte sorgt unter anderem der eigene HTC-Store, alles aus dem Bereich Steam VR ist ebenfalls zur Vive XR Elite kompatibel.

HTC will zeitnah Vorbestellungen entgegennehmen und mit der Auslieferung im ersten Quartal dieses Jahres beginnen. Die unverbindliche Preisempfehlung der Vive XR Elite gibt HTC mit 1.399 Euro an.