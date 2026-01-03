Werbung

In den vergangenen zwei Tagen sorgten einige Meldungen rund um stornierte Bestellungen im Online-Shop von Corsair für gehörigen Wirbel. Schnell wurde dabei natürlich ein Zusammenhang mit den stark gestiegenen Speicherpreisen gezogen. Dies ist aber nicht in jedem Fall zutreffend oder die Begründung ist eine andere. Auffällig sind Bestellungen, die im US-Shop getätigt wurden bzw. werden konnten. Insofern sind potenzielle Kunden hierzulande nicht betroffen. Um hier aber einen gewissen Gegenpol zur sonstigen Berichterstattung zu haben, haben wir uns dennoch dazu entschlossen, darüber zu berichten.

Für die größte Aufregung sorgten vor wenigen Stunden die Stornierungen von DDR5-Speicherkits. Genauer gesagt handelt es sich um Dominator Titanium RGB in 48 GB (2x 24 GB) mit 6.400 MT/s und CL36 (CMP48GX5M2B6400C36), die offenbar für 239,99 US-Dollar vor Steuern verkauft wurden. In Anbetracht der aktuellen Marktsituation wäre dies ein extrem gutes Angebot.

Nach der Stornierung diverser Bestellungen veröffentlichte Corsair ein Statement:

On January 1, our webstore mistakenly listed an out-of-stock memory kit - DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 (SKU: CMP48GX5M2B6400C36) at an incorrect price. Due to an internal systems error, the item briefly appeared available for pre-order, despite not being in stock. We do not currently accept pre-orders for DRAM kits, and we do not have inventory available for this product. As a result, all orders placed on January 1st containing this item are being cancelled and fully refunded in accordance with our Terms of Sale. We do not currently accept pre-orders for DRAM kits, and we do not have inventory available for this product. As a result, all orders placed on January 1st containing this item are being cancelled and fully refunded in accordance with our Terms of Sale.

Initially a standard coupon was sent out to these impacted customers but they will be receiving an additional coupon for DRAM specifically, in addition to the standard coupon code, direct from our customer service team. We regret the confusion caused by this error and appreciate your understanding. - so Corsair in einem Statement

Demnach handelte es sich um eine falsche Preis- und Verfügbarkeitsangabe im Online-Shop. Das Speicherkit wäre einerseits gar nicht verfügbar gewesen, hätte demnach nicht vorbestellt werden können und ist zudem auch noch mit einem falschen Preis versehen gewesen. Entsprechend wurden alle Bestellungen storniert.

Aus Kulanz fügte Corsair den Stornierungen aber einen Rabatt-Gutschein über 15 % für eine zukünftige Bestellung bei. Nutzer berichten allerdings darüber, dass dieser Code teilweise nicht valide gewesen sein soll. Aber auch hier scheint der Kundenservice von Corsair schnell Hilfe leisten zu können.

Preisfehler können passieren und je nach Land gibt es hier auch eine entsprechende Rechtsprechung, wann eine Bestellung dennoch rechtsgültig ist und wann ein Preisfehler derart offensichtlich ist, dass der Käufer wissen muss, dass es sich hier um einen Fehler handelt. Aber allzu tief wollen wir in diese Thematik gar nicht einsteigen.

Es ist demnach nachvollziehbar, dass Kunden, die ein vermeintliches Schnäppchen machen wollten, nun enttäuscht sind, wenn sie die Ware nicht erhalten. Ein solches Vorgehen wäre vor einigen Monaten nicht weiter auffällig gewesen. Aufgrund der aktuellen Speicherpreise stößt dies jetzt aber natürlich übel auf.

Betrugserkennung und schlechtes Timing

Etwas anders einzuordnen ist ein Vorgehen, welches den Kauf eines Komplettsystems von Corsair betrifft. Auch hier kam es zu einer Stornierung und kurz darauf sollte die gleiche Konfiguration dann plötzlich 800 US-Dollar mehr kosten.

Bestellt wurde ein Komplettsystem Vengeance a5100 mit AMD Ryzen 9 9900X3D, GeForce RTX 5080, 32 GB DDR5 und 2 TB SSD. Der Preis lag bei 3.499 US-Dollar vor Steuern. Kurze Zeit später erhielt der Käufer dann eine E-Mail, dass seine Bestellung storniert worden sei. Ein Grund für die Stornierung wurde nicht genannt. Daraufhin wollte der Kunde das System erneut bestellen, musste aber feststellen, dass der Preis nun bei 4.299 US-Dollar lag. Die Vermutung lag nahe, dass Corsair die Bestellung storniert hat, um dann den höheren Preis zu verlangen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt wohl nicht bekannt, dass es eine Holiday-Deals-Promo gab, die den Preis des Systems reduzierte. Storniert wurde die Bestellung laut Corsair, da das automatische Betrugssystem eingriff. Dies kann verschiedene Gründe haben.

Diese Promo-Aktion ist bei der zweiten Bestellung nicht mehr aktiv gewesen und so stieg der Preis des Systems wieder auf das ursprüngliche Niveau. Der Kundensupport von Corsair hat per Reddit-Post eine entsprechende Erklärung zur Stornierung und dem veränderten Preis gegeben. Zudem hat man dem Kunden einen Rabatt angeboten, der den Preis wieder auf 3.499 US-Dollar reduziert. In der Berichterstattung spielte dies in vielen Fällen aber keinerlei Rolle mehr und so verfestigte sich das Bild, Corsair habe die Bestellung storniert, um einen höheren Preis verlangen zu können.