Im Rahmen der Supercomputing-Konferenz in St. Louis wurde die neuen Top500-Liste der Supercomputer veröffentlicht. Allerdings gibt es in den Top10 keinerlei Neueinsteiger oder Verschiebungen in den Positionen. Der bisher und aktuelle Spitzenreiter El Capitan, bestückt mit Hardware von AMD, konnte seine Leistung allerdings von 1.742 auf 1.809 PFLOPS steigern.

Auch den zweiten Platz belegt ein System bestückt rein mit Hardware von AMD. Erst auf dem dritten Platz folgt Aurora mit Xeon- und Ponte-Vecchio-Hardware. Auf dem vierten Platz erreicht der Jupiter Booster eine Steigerung von 793 auf 1.000 PFLOPS und knackt damit die ExaFLOPS-Marke. Europa hat damit hinter den USA das vierte Exascale-System – sofern man nur die offiziell gewerteten Systeme zählt, denn sicherlich arbeiten vor allem in China und womöglich auch für die US-Regierung weitere Systeme, die hier nicht aufgeführt werden.

Der Trend der Marktanteile bei den Prozessoren zeigt sich auch sehr schön bei den schnellen Supercomputern. Der Anteil der Systeme mit Intel-Prozessor sinkt von 57,2 auf 58,8 % und für AMD geht es von 34,6 auf 35,4 %. Für ARM-Prozessoren und Sonderfälle wie IBM bleiben damit 7,4 %. Insgesamt geht der Anteil der reinen CPU-Systeme immer weiter zurück und Beschleuniger übernehmen die Hauptlast. Inzwischen verfügen mehr als die Hälfte der Systeme über Beschleuniger.

Die Top 10 der Supercomputer System Standort Rmax Hardware Leistungsaufnahme Effizienz 1. (1) El Capitan USA 1.809 PFLOPS AMD EPYC 4. Gen

AMD Instinct MI300A 29,6 MW 60,9 GFLOPS/W 2. (2) Frontier USA 1.353 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 24,6 MW 55,0 GFLOPS/W 3. (3) Aurora USA 1.012 PFLOPS Intel Xeon Max 9470

Intel GPU Max 1550 38,7 MW 26,1 GFLOPS/W 4. (4) Jupiter Booster Deutschland 1.000 PFLOPS NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 13,1 MW 63,3 GFLOPS/W 5. (5) Eagle USA 561 PFLOPS Intel Xeon Platinum 8480

NVIDIA H100 - - 6. (6) HPC6 Italien 478 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250 8,5 MW 56,2 GFLOPS/W 7. (7) Fugaku Japan 442 PFLOPS Fujitsu A64FX 29,9 MW 14,8 GFLOPS/W 8. (8) Alps Schweiz 435 PFLOPS NVIDIA GH200 5,2 MW 51,9 GFLOPS/W 9. (9) LUMI Finnland 380 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 7,1 MW 53,4 GFLOPS/W 10. (10) Leonardo Italien 241 PFLOPS Intel Xeon Platinum 835

NVIDIA A100

7,4 MW 32,2 GFLOPS/W

Green500: Die Top10 der effizientesten Systeme

In den Top10 der Green500 gibt es gleich drei Neueinsteiger, allerdings sind die Verbesserungen in der Effizienz nur noch sehr gering. Allenfalls der neue Spitzenreiter Kairos kann mit 73,3 GFLOPS/W die bisherige Schwelle von 70 GFLOPS/W mehr oder weniger deutlich nehmen. NVIDIAs Grace-Hopper-Superchips scheinen aktuell das Maß der Dinge für eine möglichst hohe Effizienz zu sein. Das beste System mit Hardware von AMD und hier auch nur für die Prozessoren, landet bei 68,2 GFLOPS/W.

Zum Vergleich: Der schnellste Supercomputer, El Capitan, kommt auf 60,9 GFLOPS/W. Aurora, bestückt mit Xeon-Prozessoren und GPU-Max-Beschleunigern von Intel, kommt auf nur 26,1 GFLOPS/W und ist damit weniger als halb so effizient. Das schon betagte Fugaku-System aus Japan kommt gar auf nur 14,8 GFLOPS/W.