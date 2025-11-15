Werbung

Die Analysten von Mercury Research haben die Prognose der Marktanteile für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Darin setzt sich der Trend der vergangenen Monate und Jahre weiter fort. AMD gewinnt zunehmend an Marktanteil, auch wenn das Wachstum je nach Marktsegment unterschiedlich stark ausfällt.

Bei den Desktop-Prozessoren liegt AMD inzwischen bei 33,6 %, während Intel aufgrund des wohl starken OEM-Geschäfts noch bei 66,4 % liegt. Bei den Notebook-Prozessoren kann Intel noch auf ein traditionell besseres Segment zurückgreifen und liefert hier im Vergleich zur Core-Ultra-200S-Serie auch das bessere Produkt. Dies resultiert in 78,1 % an Marktanteil, während AMD auf 21,9 % kommt. Außen vor lässt Mercury Research den Marktanteil der ARM-Prozessoren. Auch wenn dieser gering sein wird, so dürften inzwischen dennoch einige Notebooks mit Qualcomm Snapdragon X verkauft worden sein.

Schlussendlich noch der Blick auf das Server-Segment: Auch hier setzt AMD den Trend fort und kommt inzwischen auf 27,8 %. Gemessen am Umsatz will AMD in diesem Jahr auf 40 % kommen. Intel verliert weiter leicht und kommt auf 72,2 %. Der Abwärtstrend konnte aber über die vergangenen drei Quartale verlangsamt werden.