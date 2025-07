Werbung

CoreWeave und Core Scientific geben bekannt, dass der Cloud-Service-Provider CoreWeave seinen kleineren Konkurrenten, der vor allem durch sein Angebot an Bitcoin-Mining und Hosting-Diensten in Nordamerika bekannt ist, übernehmen wird. Der Preis wird auf 9 Milliarden US-Dollar festgelegt. Die Transaktion wird mittels Aktientausch vollzogen.

Aktienbesitzer von Core Scientific erhalten pro Aktie 0,1235 Aktienanteile der neu aufgelegte Class-A-Aktion von CoreWeave. Die Aufsichtsräte und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Das Geschäft soll im vierte Quartal 2025 abgeschlossen werden.

CoreWeave hat vor allem Interesse an den Rechenzentrums-Kapazitäten von Core Scientific. Etwa 1,3 GW an Leistung würde CoreWeave hinzugewinnen und für sich nutzbar machen. Weitere etwa 1 GW hatte Core Scientific in Planung und dürften damit ebenfalls für CoreWeave erreichbar sein.

In dieser Woche vermeldete CoreWeave, dass man als einer der engsten Partner von NVIDIA der erste Cloud-Service-Provider sei, der ein GB300-NVL72-System in sein Angebot aufgenommen hat.