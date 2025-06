Werbung

Über das Jupiter-Booster-Modul als stärksten Neueinsteiger in den Top500 und damit dem schnellsten europäischen System haben wir bereits berichtet. Aber wir wollen auch noch eine grobe Übersicht geben, was es sonst noch alles im Rahmen der Top500- und Green500-Liste so zu vermelden gibt.

In den Top10 der schnellsten Systeme ist der Jupiter Booster die einzige Neuigkeit, wenngleich es in den weiteren 490 viele Neuerungen und Verschiebungen gibt. Ein Trend ist erkennbar: China meldet kaum mehr neue Systeme und selbst wenn man vermutlich gleich mehrere Systeme betreibt, die es weit vorne in die Liste schaffen würden, man meldet sich einfach nicht mehr. Mit einem Anteil von 8,2 % liegt Deutschland inzwischen auf dem dritten Platz in der Anzahl der Systeme und der Gesamtrechenleistung.

Die Top 10 der Supercomputer System Rmax Hardware Leistungsaufnahme Effizienz 1. (-) El Capitan 1.742 PFLOPS AMD EPYC 4. Gen

AMD Instinct MI300A 29,6 MW 58,9 GFLOPS/W 2. (1) Frontier 1.353 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 24,6 MW 55,0 GFLOPS/W 3. (2) Aurora 1.012 PFLOPS Intel Xeon Max 9470

Intel GPU Max 1550 38,7 MW 26,1 GFLOPS/W 4. Jupiter Booster 793 PFLOPS NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 13,1 MW 60,5 GFLOPS/W 5. (4) Eagle 561 PFLOPS Intel Xeon Platinum 8480

NVIDIA H100 - - 6. (5) HPC6 478 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250 8,5 MW 56,2 GFLOPS/W 7. (6) Fugaku 442 PFLOPS Fujitsu A64FX 29,9 MW 14,8 GFLOPS/W 8. (7) Alps 435 PFLOPS NVIDIA GH200 5,2 MW 51,9 GFLOPS/W 9. (8) LUMI 380 PFLOPS AMD EPYC 3. Gen

AMD Instinct MI250X 7,1 MW 53,4 GFLOPS/W 10. (9) Leonardo 241 PFLOPS Intel Xeon Platinum 835

NVIDIA A100

7,4 MW 32,2 GFLOPS/W

AMD behält mit den beiden Systemen El Capitan und Frontier die beiden Spitzenpositionen. Den dritten Platz behält Intel mit Aurora. Der Jupiter Booster stellt auf dem vierten Platz dann auch das erste System dar, welches Hardware von NVIDIA verwendet.

Interessant ist die Entwicklung in den Green500, denn hier ist eine größere Weiterentwicklung zu erkennen. Während unter den Top10 die besten Systeme auf etwa 60 GFLOPS/W kommen, bieten die effizientesten Systeme einen Wert von 70 GFLOPS/W und mehr. Schaut man noch einmal auf die Top10, fallen die älteren Systeme wie Aurora oder der Fugaku (der sich schon fünf Jahre in den Top10 befindet) auf. Diese kommen auf Werte von 26,1 GFLOPS/W oder gar nur 14,8 GFLOPS/W.

Auch in den Green500 findet sich in den Top10 zahlreiche Systeme, die in Deutschland stehen. Die Neueinsteiger sind fett markiert.

Die Top 10 der Supercomputer System Standort Hardware Energieeffizienz 1. JEDI Deutschland NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 72,73 GFLOPS/W 2. DeltaAI USA NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 72,07 GFLOPS/W 3. ROMEO-2025 Frankreich NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 70,91 GFLOPS/W 4. Adastra 2 Frankreich AMD EPYC 4. Generation

AMD Instinct MI300A 69,10 GFLOPS/W 5. Isambard-AI phase 1 UK NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 68,83 GFLOPS/W 6. Otus Deutschland AMD EPYC 9655

NVIDIA H100 68,18 GFLOPS/W 7. Capella Deutschland AMD EPYC 9334

NVIDIA H100 68,05 GFLOPS/W 8. SSC-24 Energy Module Südkorea Intel Xeon Gold 6430

NVIDIA H100 67,25 GFLOPS/W 9. Helios GPU Polen NVIDIA Grace

NVIDIA GH200 66,95 GFLOPS/W 10. AMD Ouranos Frankreich AMD EPYC 4. Generation

AMD Instinct MI300A

66,46 GFLOPS/W

Die Effizienz der Systeme ist zunehmend von wichtiger Bedeutung, denn bei bis zu 30 MW an Leistungsaufnahme für die schnellsten Systeme spielt es durchaus eine Rolle, wie viel Rechenleistung daraus gewonnen werden kann. Die neueste Hardware ist auch meist die effizientere. Daher finden sich in den Green500 auch fast ausschließlich Systeme mit den modernsten Beschleunigern. In den Top10 der Green500 das schnellste System ist Capella, der in den Top500 auf Platz 66 zu finden ist.

Die aktuelle Liste der Top500 und Green500 der Supercomputer findet sich auf der Seite der Organisation.