Wir bereits im Frühjahr 2024 aus mehreren Quellen von Microsoft und OpenAI zu erfahren war, wird OpenAI gemeinsam mit SoftBank, der staatlichen Investmentfirma Abu Dhabis MGX und Oracle das Projekt beziehungsweise das Unternehmen Stargate ins Leben rufen. SoftBank wird den finanziellen Bereich federführend leiten, während ARM, Microsoft, NVIDIA, Oracle und OpenAI selbst die technische Verantwortung haben. Masayoshi Son, CEO von SoftBank, wird Vorsitzender des neu gegründeten Unternehmens sein.

Es sind gewaltige Summen, von denen im Rahmen des Projekts Stargate die Rede ist. 500 Milliarden US-Dollar sollen in den nächsten vier Jahren in KI-Infrastruktur investiert werden. 100 Milliarden US-Dollar davon sollen mit sofortiger Wirkung in entsprechende Projekte umgesetzt werden. Ein erstes gigantisches Rechenzentrum befindet sich im US-Bundesstaat Texas bereits im Aufbau.

Als Teil von Stargate werden Oracle, NVIDIA und OpenAI für den Aufbau und den Betrieb der Rechenzentren verantwortlich sein. OpenAI wird seine Nutzung der Azure-Dienste von Microsoft weiter erhöhen.

Microsoft und OpenAI erwarten sich aus der bestehenden und nun erweiterten Partnerschaft natürlich die Möglichkeit, die aktuellen KI-Dienste zu erweitern und weiter zu verbessern. Oracle, NVIDIA und ARM profitieren in erster Linie durch die Hardware-Neuanschaffungen im Rahmen des Projekts, sind teilweise aber auch Investoren in OpenAI selbst und indirekt auch am neugegründeten Unternehmen Stargate. SoftBank und MGX wollen als klassische Großinvestoren am aktuellen KI-Hype profitieren und erhoffen sich einen langanhaltenden und weiterhin wachsenden Markt.