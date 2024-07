Werbung

Trotz steigender Preise und Beschränkungen beim Angebot ist das Wachstum bei Netflix derzeit nicht zu bremsen. So konnte das Unternehmen im zurückliegenden Geschäftsquartal mehr als acht Millionen neue Abonnenten dazugewinnen und kommt insgesamt auf 277,65 Millionen Abonnenten weltweit.

Im zweiten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 17 % auf 9,56 Milliarden US-Dollar steigern. Im zweiten Quartal 2023 waren es noch 8,18 Milliarden US-Dollar. Mit 44,28 % erhöhte sich zudem der Gewinn sehr deutlich, von 1,488 Milliarden US-Dollar auf 2,147 Milliarden US-Dollar.

Sollte das Wachstum in der aktuellen Geschwindigkeit fortgesetzt werden, könnte Netflix im ersten Quartal 2025 die Marke von 300 Millionen Abonnenten überschreiten. Allerdings lassen sich darüber nur Spekulationen anstellen, da das Unternehmen ab 2025 keine Abozahlen mehr veröffentlichen will. Stattdessen will das Unternehmen ab dann nur noch Informationen über die Einnahmen sortiert nach Regionen herausgeben.

Besonders beliebt ist derzeit Netflix' jüngstes Angebot. So haben nach Angaben des Unternehmens 3,62 Millionen der neuen Abonnenten zum neuen werbefinanzierten Netflix-Abo gegriffen. Laut Netflix entspricht dies einem Anteil von gut 45 % in den Märkten, in denen der neue Tarif angeboten wird.

Wie nun in Großbritannien und Kanada geschehen, wird das bisher beliebte Basisabo auch in weiteren Ländern vom Markt genommen. Die nächsten Länder, die folgen werden, sind die USA und Frankreich. Aktuell kostet das Netflix-Basisabo hierzulande noch 9,99 Euro. Wann das Unternehmen dieses auch in Deutschland für Bestandskunden abschaltet, ist noch unklar. Allzu lange sollte es jedoch nicht mehr dauern.

Spekulationen über Abopakete mit konkurrierenden Anbietern (Disney+, Paramount+ usw.) erteilte Netflix unterdessen eine Absage. Das Unternehmen wird weiterhin die Strategie verfolgen, Abonnenten gezielt einzeln anzusprechen.