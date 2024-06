Werbung

Der aktuelle Hype um KI kennt kein Ende. Kaum ein Unternehmen profitiert davon so stark wie NVIDIA. Immer wieder neue Umsatz- und Gewinnrekorde der vergangenen Quartale ließen auch den Börsenwert des Chip-Konzerns weiter steigen. Nun hat NVIDIA erstmals die Drei-Billionen-Dollar-Grenze überschritten. Dies gelingt dem US-Mikrochiphersteller NVIDIA erst als drittes Unternehmen überhaupt.

Die beiden Mitkonkurrenten in dieser Sphäre sind die Tech-Giganten Apple und Microsoft. Während der Redmonder Software-Konzern allerdings mit einem Marktwert von zuletzt 3,15 Billionen Dollar die Liste anführt, musste sich Apple sogar gegenüber NVIDIA geschlagen geben. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,01 Billionen US-Dollar überholte NVIDIA den iPhone-Hersteller, dessen Gesamtwert bei 3 Billionen US-Dollar liegt, knapp.

NVIDIA stellt in dieser Beziehung allerdings einen Sonderfall dar. Denn der Konzern vervielfachte seinen Börsenwert in extrem kurzer Zeit. Seit Ende 2022 summiert sich das Kursplus bei NVIDIA auf mehr als 700 %. Apple legte im gleichen Zeitraum "lediglich" um 50 % zu. Alleine seit Jahresbeginn haben die Aktien von NVIDIA ihren Wert nahezu verdreifacht. Apple-Titel dagegen gewannen nicht einmal zwei Prozent hinzu. Microsoft konnte zuletzt wieder stärker wachsen, da auch hier das KI-Geschäft mehr in den Fokus gerückt ist. Der Wert des Konzerns wuchs in der gleichen Zeit um 80 %.

Der Grund für NVIDIAs Erfolg ist die unangefochtene Marktführerschaft bei KI-Chips. Der Konzern wird mit Aufträgen überschüttet und kommt der Nachfrage noch immer nicht hinterher. Das rasante Wachstum in den vergangenen Monaten veränderte auch NVIDIAs Ausrichtung. So vermeldete NVIDIA-CEO Jensen Huang erst vor Kurzem den Beginn einer "neuen industriellen Revolution" und stellte zuvor bereits klar, dass NVIDIA "kein Grafikunternehmen mehr" sei.