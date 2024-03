Werbung

Und dann geht es plötzlich ganz schnell: Nachdem der Bitcoin erst vor wenigen Wochen die 50.000-US-Dollar-Marke zurückeroberte und vor wenigen Tagen zumindest in Euro gemessen eine neue Höchstmarke markierte, sorgte der jüngste Preisanstieg auf dem Börsenparkett auch in der Dollar-Leitwährung für ein neues Allzeithoch. Vor wenigen Minuten hat die wichtigste Kryptowährung die 69.000-US-Dollar-Marke kurzzeitig durchbrochen.

Damit rangiert der Bitcoin nach über zwei Jahren auch in starken Währungen, wie dem Schweizer Franken, dem US-Dollar, dem Euro oder dem japanischen Yen wieder auf Höchstständen. Da der Konsumgüterpreisindex in den USA seit dem letzten Allzeithoch des Bitcoins im November 2021 jedoch um gut 11 % zugelegt hat, läge das inflationsbereinigte Allzeithoch erst bei rund 76.500 US-Dollar. Im Euroraum wären es anstelle der 60.000 etwa 68.000 Euro und damit 13 % darüber.

Dennoch hat der Bitcoin in den letzten Wochen und Monaten eine außerordentliche Performance hingelegt und ein Zyklushoch nach dem anderen gerissen. Sechs Monate in Folge kletterte der Kurs beständig nach oben. Dabei war der Februar mit einem Zuwachs von mehr fast 19.000 US-Dollar der stärkste Monat in der Geschichte des noch immer recht jungen Assets. Zwar gab es in der Vergangenheit prozentual gesehen höhere Zuwächse, absolut gesehen, stellt der Februar jedoch einen neuen Rekord dar.

Nach einem stärkeren Rücksetzer im Januar sorgte gerade die Zulassung der US-amerikanischen Spot-ETFs für einen gewaltigen Kursanstieg um satte 65 % binnen eines Monats. Zuletzt konnte der Bitcoin durch die Fonds täglich Nettozuflüsse in Höhe von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar verbuchen. Insgesamt kauften die ETF-Anbieter fast 135.000 Bitcoin und damit über 6.100 Bitcoin pro Tag. Damit sind die Bitcoin-ETFs die erfolgreichsten überhaupt. Der erste US-amerikanische Gold-ETF benötigte für ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar etwa mehr als zwei Jahre, wohingegen Bitcoin für die selbe Summe nicht einmal zwei Monate, bzw. 40 Handelstage benötigte.

Insgesamt gehört Bitcoin wieder zu den zehn wertvollsten Assets überhaupt und hat erst vor wenigen Stunden Meta vom Platz 9 gestoßen. Zu Silber und damit Platz 7 fehlen nur noch wenige US-Dollar Marktkapitalisierung.