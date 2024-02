Werbung

NVIDIAs Umsatzzahlen und Gewinne kennen seit Ausbruch des KI-Hypes nur eine Richtung - radikal nach oben. Nach wie vor sah sich der Technologiekonzern im vergangenen Quartal mit einer derart hohen Nachfrage nach KI-Beschleunigern konfrontiert, dass der Bedarf immer noch nicht gedeckt werden konnte, trotz Kapazitätsvergrößerungen. Bereits zum zum sechsten Mal in Folge konnte das Unternehmen so einen Quartalsumsatz über den Markterwartungen erzielen und sorgte damit zugleich für euphorische Stimmung bei den Investoren an der Börse. Die NVIDIA-Aktie konnte so allein seit Jahresbeginn um rund 50 % zulegen.

Die Erlöse im vierten Quartal des Unternehmens kletterten um 265 % im Jahresvergleich auf 22,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 20,4 Milliarden gerechnet. Die Gewinne stiegen dabei sogar um 769 %. Konkret konnte der Quartalsumsatz eine 22-prozentige Steigerung zu den 18,2 Milliarden US-Dollar im vorherigen Quartal aufstellen. Die Gewinne, die auf 12,8 Milliarden US-Dollar kletterten, verzeichneten ein 28-prozentiges Wachstum. Vor allem die Datacenter-Sparte des Unternehmens trägt seinen Anteil zu den sensationellen Zahlen bei. Von den insgesamt 22,1 Milliarden US-Dollar steuerte diese allein rund 18,4 Milliarden US-Dollar bei.

Im Umkehrschluss rutschen dabei NVIDIAs Produkte für den Gaming-Bereich stetig stärker in den Hintergrund. Zwar konnte der Konzern auch in dem Bereich Wachstum vermelden, doch der Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar wirkt im Kontrast zu den Steigerungen im KI-Sektor beinahe klein. Nach vier aufeinander folgenden Quartalen mit Rekordumsetzen kann NVIDIA auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Aussichten sind zudem weiterhin rosig. Denn der Ausblick für das laufende Quartal dürfte neue Rekordumsätze versprechen. Das Unternehmen stellte hier Erlöse von rund 24 Milliarden US-Dollar in Aussicht.