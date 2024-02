Microsoft investiert in KI- und Cloud-Infrastruktur in Deutschland

Microsoft hat gestern die größte Investition seiner 40-jährigen Geschichte in Deutschland angekündigt. Dabei handelt es sich um 3,2 Milliarden Euro, die die KI-Infrastruktur und Cloud-Kapazitäten in Deutschland mehr als verdoppeln und Fachkräfte für den Bereich weiter qualifizieren sollen. Konkret sollen dazu Rechenzentren für Cloud- und KI-Anwendungen ausgebaut sowie bis Ende 2025 mehr als 1,2 Millionen Menschen im Bereich digitale Kompetenzen weiterbildet werden.

Der Ausbau der Cloud-Kapazitäten wird dabei in Frankfurt am Main stattfinden sowie in neu geplanten Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen. Neben dem Befriedigen der stetig wachsenden Nachfrage nach KI-spezifischer Rechenleistung und Cloud-Lösungen, soll die neue Infrastruktur auch dazu dienen, neue KI-Modelle und -Dienste zu trainieren und anzuwenden, die von Microsoft und einer Vielzahl anderer Unternehmen auf der Microsoft-Azure-Plattform genutzt werden.

Zur Bekanntgabe des Vorhabens ist eigens Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft angereist sowie der Bundeskanzler, Olaf Scholz, und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Die Politiker machten während ihrer Rede darauf aufmerksam, dass es sich bei dieser Investition zudem um ein starkes Bekenntnis in den Standort Deutschland handeln würde.

Der Gast merkte dazu an, dass "wir eine steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen in wichtigen Wirtschaftszweigen wie Fertigung, Automobilbau, Finanzdienstleistungen, Pharma, Life Sciences und Medizintechnik [sehen]. Weil sich diese Branchen durch den wirtschaftlichen Wandel grundlegend verändern, ist es wichtig, Unternehmen in Deutschland mit weltweit führender Technologie auszustatten.". Die Standortwahl dürfte neben weiterer wichtiger Auswahlkriterien auch der unmittelbaren Nähe zu DE-CIX geschuldet sein. Dieser stellt einen der größten und wichtigsten Internetknoten der Welt dar.

Interessant ist Microsofts Verknüpfung der Infrastrukturinvestitionen mit einem verstärkten Fokus auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Zusammen mit dem Partner-Ökosystem sollen neue Trainingsprogramme gestartet werden, die sich auf den Aufbau von KI-Kenntnissen, die Entwicklung technischer KI-Fähigkeiten, die Unterstützung der KI-Transformation in Unternehmen und die Förderung einer sicheren und verantwortungsvollen Entwicklung von künstlicher Intelligenz konzentrieren. Konzernangaben nach, hat Microsoft die Vision, dass Cloud Computing künftig in Deutschland allgegenwärtig, zugänglich und verantwortungsvoll umzusetzen.