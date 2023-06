Werbung

Und täglich grüßt das Murmeltier – es gibt wieder neue Aussagen zur geplanten Chipfabrik von Intel bei Magdeburg. Seit der Ankündigung im März des vergangenen Jahres gibt es ein wildes Zahlenspiel aus projektierten Kosten und Summenspiele um Subventionen und reine Kosten für Intel.

Die ursprüngliche Ansage seitens Intel war: In einer ersten Projektphase sollen 17 Milliarden Euro in zwei Halbleiterwerke investiert werden. Diese 17 Milliarden sollen aber die reine Investitionssumme von Intel gewesen sein – ohne jegliche Subventionen der EU, Bundesregierung oder den lokalen Behörden. In den vergangenen 12 Monaten aber hat sich die weltpolitische Lage gewandelt, Baukosten sind zwischenzeitlich explodiert, Energiepreise gerade in Deutschland waren vor einem halben Jahr auf einem Allzeithoch. Entsprechend wurden die Baukosten immer wieder neu bewertet und es wurde um weitere Subventionen geschachert.

Der European Chips Act wurde inzwischen bewilligt, bereits zur Ankündigung wollte der Bund 6,8 Milliarden Euro zuschießen. Doch dies soll Intel nicht mehr ausreichen – trotz eines weiteren Entgegenkommens mit vergünstigten Energiepreisen. Zwischenzeitlich wurde aus 17 + 6,8 = 23,8 Milliarden ohnehin bereits 27 bis 30 Milliarden Euro und nach der ersten Euphorie rund um ein Halbleiterwerk von Intel mehrten sich die Kritiken an dem Projekt.

Die Financial Times zitiert Bundesfinanzminister Lindner nun wie folgt:

Es ist kein weiteres Geld im Haushalt verfügbar. Wir versuchen gerade, den Haushalt zu konsolidieren, nicht ihn zu erweitern. - Bundesfinanzminister Christian Lindner

Intel soll inzwischen 10 Milliarden Euro an Subventionen fordern. Von einer Gesamtsumme von 30 Milliarden Euro ist man also nicht mehr allzu weit entfernt. Zieht man die für Großprojekte übliche Kostensteigerung in Betracht, dürfte man diese Grenze ohnehin reißen.

3.000 Arbeitsplätze sollen direkt bei Intel entstehen. In etwa doppelt so viele dürften bei den Zulieferern entstehen. Ob dies 10 Milliarden an Subventionen rechtfertigt, dürfte fraglich sein. Ein in Sachen Halbleiterfertigung unabhängiges Europa entsteht durch die Ansiedlung von Intel und auch TSMC ohnehin nicht. Beide Unternehmen können ihre Fabriken von heute auf morgen herunterfahren, dazu genügt es schon die wichtigsten Mitarbeiter abzuziehen – so haben es die USA in China bereits getan. Wichtige Kerntechnologien wie das Packaging führt TSMC weiterhin in Taiwan aus und wird dies auch in seinen Fabriken in den USA oder Japan nicht dorthin auslagern. Europäische Halbleiterhersteller wie STMicroelectronics müssen sich weiter an China binden, um ihre Lieferkette absichern zu können. Eine Unabhängigkeit Europas von China oder den USA in dieser Hinsicht liegt noch in weiter Ferne und wird auch durch stark geförderte Projekte mit Intel und TSMC nicht besser.