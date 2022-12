Werbung

Cherry ist schon länger auch stark im Gaming-Bereich aktiv - vor allem als Zulieferer der Cherry-MX-Switches. Mit der Übernahme von Xtrfy will man sich nun noch stärker im Gaming- und auch im eSports-Bereich positionieren.

Die Übernahme wurde heute von Xtrfy öffentlich gemacht. Das schwedische Unternehmen ist seit 2013 als Anbieter von Gaming-Komponenten in etwa 50 Ländern aktiv. In der Vergangenheit haben wir Produkte wie die leichte Gaming-Maus Xtrfy M4 RGB und die günstige Gaming-Tastatur Xtrfy K3 RGB getestet. Cherry fertigt nicht nur die bekannten Cherry-MX-Switches, sondern bietet auch selbst Eingabegeräte an. Traditionell ist man aber im Office-Bereich stärker als im Gaming-Bereich aufgestellt.

Entsprechend sieht Cherry die Übernahme als wichtigen Schritt, um einen breiteren Zugang in den Gaming- und eSports-Bereich zu erlangen. Xtrfy soll dafür in Cherrys Gaming-Sparte integriert werden und dort seine Produktentwicklung vorantreiben. Cherry will zudem auch von den Beziehungen profitieren, die Xtrfy in die internationale eSports-Szene hat.

Xtrfy zeigt sich zuversichtlich, das man mit Cherry als Eigentümer die Marke Xtrfy und ihre Produkte weiterentwickeln wird. Auch Xtrfy betont die Kooperation mit eSports-Teams, die noch intensiviert werden soll. Details zur finanziellen Seite der Übernahme macht Xtrfy nicht.