Mit Schaubildern von AMD: Intel bekommt CPU-Patent zugesprochen

Intel hat in den USA ein Patent (United States Patent US11294809) zugesprochen bekommen, welches im August 2018 eingereicht wurde. Die Bearbeitungszeit von fast vier Jahren bis zur Bewilligung ist dabei nicht das entscheidende Merkmal, sondern vielmehr das hier schematische Darstellungen verwendet werden, die vielen von Präsentationen bei AMD bekannt sein dürften.

Vielmehr noch als nur die Darstellungen stimmen sogar die Bezeichnungen überein – beispielsweise im Rahmen des Aufbaus eines Core Complex (CCX). Aufgefallen ist dies Twitter-Nutzer @Underfox3. Die Tweets vergleichen in der Darstellung jeweils die AMD-Präsentation zur HotChips 28 im August 2016 mit dem Patent zu Ocean Cove.

Betroffen sind Bereiche wie die Load/Store-Einheiten, die Chache-Hierarchie und mehr. Selbst Textpassagen von Journalisten (Ian Cutress, Anandtech) wurden teilweise übernommen, wenngleich es entsprechende Quellenverweise gibt. Dies gilt auch für die schematischen Zeichnungen von AMD, die ebenfalls in den Quellen genannt werden.

Unklar sind die Auswirkungen durch das Patent. Das Patentrecht in den USA ist teilweise extrem unübersichtlich und oft melden Firmen für einzelne Techniken hunderte bis tausende Patente an, die oft sehr allgemein gehalten sind. Hier geht es einfach nur darum, möglichst viel abzudecken. Am Eende umgesetzt wird vergleichsweise wenig und ob ein Hersteller ein solches Patent auch rechtlich durchsetzen kann, steht noch einmal auf einem ganz anderen Blatt.